Revelan conversación que salpica a un coronel en el caso Desaguadero

En el proceso contra los cinco policías de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) por el caso Desaguadero, se reveló una conversación que implicaría a un coronel de la entidad verde olivo.

Fuente: ERBOL

Según la versión expresada en la imputación, en este caso lo efectivos habrían planeado un “volteo de droga”, que derivó en una balacera el pasado 22 de septiembre, donde fallecieron dos personas, una dama policía y una mujer civil, además de resultar herido un sargento.

En el proceso, cinco efectivos de la FELCN fueron acusados de participar en el hecho e intentar encubrir el delito.

Se hizo referencia al “coronel” una conversación, cuyo audio forma parte de las investigaciones. En dicha charla participan una mujer y un varón que hacen referencia al “operativo” del 22 de septiembre.

Según la conversación transcrita por la Fiscalía y leída por el juez de Guaqui, las voces refieren lo siguiente:

– Mi coronel, como bien sabes que hemos avanzado en el vehículo civil, ahora qué tal si de eso nos van a cuestionar, como nosotros nos hemos retractado, bueno hemos hecho nuestros informes de que hemos avanzado con el vehículo oficial

-¿En el lobo (haciendo referencia al vehículo)?

– Sí, qué tal si de eso nos van a cuestionar, usted muy bien sabe mi coronel que todos los trabajos que hacemos se hace con inteligencia, siempre avanzamos en vehículos incautados, pero siempre llevamos un logo de respaldo y eso es que no han llevado, siempre a los operativos, siempre hemos llevado un logo de respaldo para legalizar el operativo.

La grabación fue recuperada de los mensajes de audio del celular de la sargento Sonia C., quien fue enviada a la cárcel con detención preventiva, al igual que sus camaradas.

Luego, más delante de la lectura la voz masculina (el “coronel”) responde

– Eso he subsanado, ustedes manténganse cómo han hecho en su informe, yo he informado como ustedes me han dado parte, que han avanzado en el lobo blanco tanto placa, tanto listo ahí está.

En los mensajes recuperados también se hace referencia que algunos uniformados pretendían evitar ser parte del supuesto operativo y que habrían sido “obligados” con orden del “coronel”.

Cinco efectivos de la FELCN fueron enviados a la cárcel con detención preventiva por este caso.

La versión de los implicados indica que realizaban un patrullaje en el sector, pero escucharon los disparos y fueron a socorrer a las víctimas.

Sin embargo, la imputación señala que los efectivos actuaron en dos grupos, uno donde se hacían pasar de compradores de droga y otro que hacía seguimiento. De acuerdo con esta narración, cuatro personas intervinieron el vehículo donde estaba el primer grupo y acribilló a sus ocupantes “volteándoles” el dinero que llevaban, mientras que el segundo grupo de manera desleal se limitó a observar el asesinato y no hizo nada.