Richter propone sacar la reelección de la CPE

El vocero presidencial Jorge Richter dice que “hay que blindarse” y así evita responder a las sindicaciones que le lanzó el expresidente y líder del MAS, Evo Morales, pero sí critica las denuncias contra el hijo del presidente Luis Arce, quien este martes tuvo un baño de multitudes en el cabildo de El Alto, convocado por el Pacto de Unidad.

Horas antes de ese cabildo, Richter concedió una entrevista a Correo del Sur Radio (FM 90.1 y AM 980) sobre la crisis del MAS y se refirió a su reciente artículo “Sufragio efectivo, no reelección”, publicado en varios medios impresos, entre ellos CORREO DEL SUR, en el que propone retirar la reelección de la Constitución Política del Estado, con referencias históricas y sin mencionar directamente a Morales. Este es un fragmento de la entrevista.

CORREO DEL SUR (CS). ¿Ve al MAS unido en un futuro cercano o considera que esta división se consolidará?

Jorge Richter (JR). Le expreso un deseo de que el MAS, el bloque social y popular, el Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos, tenga la madurez suficiente, la reflexión (…) de estar a la altura de ese desafío y la altura no es otra que poder considerar quién es la persona más idónea, que esté en la expectativa de la gente, para poder conducir ese proceso todavía con larga vida. Esperemos que esto sí se pueda estructurar.

El primer semestre del año 1964 nuevamente el doctor (Víctor) Paz Estenssoro quería reelegirse para un tercer periodo dentro del proceso de la revolución, pasando por alto el acuerdo y el compromiso de alternancia (…) Forzó la maquinaria, puso a un militar como su acompañante en la Vicepresidencia para garantizarse lealtad del sector militar y el 4 de noviembre del año 64 el general René Barrientos Ortuño le dio un golpe de Estado. Desde ese momento hasta la recuperación de la democracia 18 años de gobiernos militares (…)

Esto hay que observarlo. La historia está para relatarla primero, para comprenderla y aprender después de ella de que no podemos repetir aquellos errores. En esa perspectiva, es que le señalo que la esperanza –no le puedo decir lo que ocurrirá– está en que el bloque social y popular sepa mantener una estructura y que las mismas bases, las mismas organizaciones exijan unidad ante todo porque el enemigo no está en el MAS, en las filas internas, el enemigo está en aquellos que quieren terminar con el Estado Plurinacional de Bolivia.

CS.- ¿Esta reflexión habría cabido antes del referéndum del 21F (en referencia al referéndum en el que la mayoría de los votantes le dijo No a la reelección de Evo Morales)?

JR. La historia hay que observarla porque la historia son las formas de comportamiento, los antecedentes de cómo suceden las cosas cuando caminamos por una vía que la población no acepta. Yo he escrito un artículo que señala la importancia de sacar de la Constitución Política del Estado la reelección presidencial y que solamente tengamos un periodo para que esta pulsión política por la acumulación de poder que está presente desde el año 52 (…) (salga) de las posibilidades de los políticos para que la batalla se reduzca cuantitativamente de forma considerable y los gobiernos, los presidentes, las presidentas se enfoquen en su gestión y no en acumular poder (…)

Tenemos hoy en día un problema que viene de esta desenfrenada búsqueda de querer acumular y acumular poder y que los políticos no pasen nunca, sino que se queden hasta que las capacidades físicas se lo permitan. No. Tenemos que encontrar unos mecanismos donde nuevas generaciones rápidamente se puedan incorporar. Promocionemos líderes y lideresas y que los bolivianos sientan que pueden ser también los ejecutores del destino de este país y no queden postergados por generaciones porque una, dos, tres personas decidieron tener un patrimonio político hasta el final de sus días.

CS. ¿El presidente Luis Arce siente que el expresidente Evo Morales es su principal opositor?

JR. No mira el presidente Arce la política en esa perspectiva. Él está hoy en día concentrado y lo repite una y otra vez: no podemos utilizar fuerzas infructuosamente en batallas y en luchas políticas que no son del momento ni de la coyuntura.

¿Qué es lo importante? La economía, el empleo, las expectativas de la sociedad, las capacidades productivas de nuestro país, las capacidades generadoras de recursos, etcétera. El Presidente está en esa tarea básicamente y ya después lo otro se siente como parte misma de la política: oposiciones de un lado o del otro, pero la democracia le exige que necesariamente tiene que saber navegar en medio de todas estas aguas e intencionalidades que los sectores que no comparten su gobierno están permanentemente incorporando en la realidad y en la coyuntura.

“Recién en 2024 tendrán que empezar las definiciones respecto a las candidaturas, pero la construcción de unidad del bloque social y popular debe implementarse este proceso desde ahora. Nunca es bueno tratar de llegar con las cosas no terminadas sobre las fechas que están cerrando”.