“Sé dónde viven tus hijas”: Mujer que denunció abuso sexual de policías recibe amenazas por WhatsApp

Fuente: Unitel

Una mujer vive un calvario desde el 2021. Ella señaló que ese año fue víctima de abuso sexual en una comisaría de Santa Cruz de la Sierra y tras denunciar el hecho con la intención de que se castigue a los culpables, ha recibido varias amenazas no solo contra ella, sino también contra sus hijas.

“Las cosas déjalas como están. Tú no sabes con quién te estás metiendo, no sabes lo que te puede pasar. Si la quieres a tus hijas, mejor es que pienses en ella, si vos seguís con eso del juicio y seguís con estos problemas, acordáte, lo que te puede pasar a tus hijas”, señala uno de los amenazantes audios que le llegó a la víctima.

La mujer, que pidió mantener en el anonimato su identidad, explicó que la denuncia fue realizada en diciembre del 2021, contra un capitán y dos sargentos de policía que estaban a cargo de la comisaría del barrio Lazareto.

En otro de los audios se escucha a la misma persona en la que vuelve a repetir las amenazas e incluso le advierte que tiene información sobre su familia y vuelve a hacer alusión directa los hijos de la presunta víctima.

“Vos no sabes de lo que soy capaz de hacer yo sé dónde viven tus hijas, conozco dónde vive tu familia. Mejor es que dejes este juicio en paz ahí tranquilo, mejor es que lo dejes todo por tu bien te estoy diciendo”, advierte el hombre.

“Tú no sabes lo que yo soy capaz. Mejor, por tu bien nosotros estamos averiguando todo donde vienen tus hijos, o sea, ya hemos averiguado donde viven tu familia, tus hijas, todo. Ya sé dónde paras, así que en cualquier momento te vamos a hacer alzar. Te vamos a alzar así, allá donde te pillan te vamos a alzar”, agregó el hombre.

Pese a las amenazas la presunta víctima no desistió del proceso en busca de justicia y recibió un tercer audio en el que habla otro hombre en el que le da datos precisos sobre los hijos de la mujer.

“Tenés tu mamá que trabaja en (…), tenés una hija que tiene dos años y una de doce, sé que está en el colegio (…) y tu familia igual vive en el barrio (…). Si no quieres que pase nada malo es mejor que dejes ese juicio y así te evitas problemas vos y yo me evito de hacer las cosas que me tienen mandado a hacer, ya?”, señala el tercer audio.