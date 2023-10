Se mantiene la tensión entre chóferes de La Paz y El Alto por conflicto de rutas

La tensión en el conflicto que enfrente a chóferes de la ciudad de La Paz y El Alto permanece. Así, dirigentes de la Federación 1° de Mayo, de El Alto, y la Federación Chuquiago Marka, de La Paz, se han lanzado diversas advertencias en los últimos días. Además, no descartan paro y conminan al municipio a encontrar soluciones.

En ese sentido, la Federación de Chóferes Urbanos Chuquiago Marka se ha declarado en emergencia tras un ampliado realizado este lunes ante cualquier acto de “avasallamiento y amedrentamiento” de la ruta interciudad.

“Las determinaciones es que todos los sindicatos afiliados se encuentran leales y con la convicción de apoyar. Segundo, se conmina a la alcaldía a trabajar únicamente con los interlocutores válidos del transporte dentro el municipio que son Chuquiago Marka y ATL, hacer respetar la normativa. Caso contrario, no descartamos un paro de 48 horas para sentar soberanía en nuestro municipio” , detalló Jaime Daza, secretario ejecutivo de Chuquiago Marka.

Asimismo, no acatarán el paro nacional convocado por chóferes para la próxima semana.

Chóferes de La Paz implementan el control sindical para evitar que transportistas de la ruta interciudad no hagan cambios de discos y respeten sus rutas para evitar el trameaje y trancaderas en la Sede de Gobierno.

El conflicto surge, según chóferes, en la actual gestión municipal se volvieron a habilitar dígitos que ya estaban suprimidos, a pedido de vecinos, y los entregaron a la Federación Urbana de La Paz, lo que fue observado por el Sindicato San Cristóbal, entre otros.

“Se ha suprimido porque no hacían el trabajo como se debe hacer, no llegaban a las paradas. Hoy por hoy, fue otorgado al sindicato Virgen de Fátima, por resolución administrativa del municipio. Estamos verificando el cumplimiento de esa situación y a estos señores no les gusta ser controlados dentro del municipio”, explicó Daza.