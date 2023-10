Sedes: Santa Cruz lleva quince semanas sin patologías que representen riesgo de epidemias; la coqueluche está controlada y no hay casos de dengue

Prevención. Las autoridades y el personal de la Gobernación fumigó y eliminó las criaderos de mosquitos en la zona norte de la ciudad (8vo anillo de la avenida 2 de Agosto), donde se ha detectado alto grado de infestación larvaria.

Fuente: Gobernación de Santa Cruz

En esta semana Nº 41, el reporte epidemiológico del Sedes de la Gobernación dio cuenta que el departamento de Santa Cruz no tiene ningún tipo de patología, desde hace unas 15 semanas, que pueda provocar algún tipo de epidemia, llevando dos semanas con descenso importante de coqueluche, enfermedad que solo hay en algunos “bolsones” de la población, sin casos graves.

En este sentido, el director del Sedes Julio César Koca afirmó que en este momento la coqueluche está totalmente controlada, tanto en la capital como en todo el departamento, y los casos que existen no representan riesgos para la salud.

Con respecto al dengue, tampoco hay ni un caso, y la autoridad descarta versiones de que existen infecciones de la enfermedad. De hecho, se continúa con las acciones de prevención, contención y erradicación de la misma mediante la fumigación y la eliminación de las larvas de los mosquitos, como sucedió en el transcurso de la mañana de este jueves en la zona norte de la ciudad, específicamente en el octavo anillo de la avenida 2 de Agosto, donde se ha detectado que hay presencia larvaria muy alta.

“No tenemos ni un solo caso (de dengue) gracias al trabajo que se ha venido haciendo (…) Llevamos 15 semanas epidemiológicas sin ni un solo caso de dengue”, resaltó Koca.

En esta oportunidad, el personal y las autoridades del Sedes ingresaron a los hogares de los vecinos a fumigar en los cuartos de las viviendas y concienciaron a los vecinos sobre la importancia de mantener limpio su casa y su patio, y enseñaron a eliminar las aguas estancadas y cómo lavar los recipientes para eliminar las larvas.

“Si no existen los criaderos, no existen los vectores (mosquitos), pues no existe la enfermedad (dengue) y vamos a estar sanos”, agregó.

Sobre las enfermedades diarreicas y otras transmitidas por alimentos, si bien ha habido un incremento de estas, ello se debe al consumo de agua potable que no es lo suficientemente clorada, siendo una de las causas que atribuye Koca a la sequía en el departamento.

Ya se han hecho las recomendaciones de higiene y salubridad a las provincias para prevenirlas.

Hay un paciente con antavirus

Entre otras patologías, un paciente de 29 años dio positivo al antavirus, perteneciente a la provincia Guarayos. Está siendo atendido en el hospital Japonés, su estado aún es crítico, pero su evolución es estable y su tratamiento conllevará unas semanas más.

El director del Sedes aprovechó para informar de la campaña gratuita de la “semana de la artitis reumatoide” de prevención y diagnóstico de esta enfermedad e invitó a la población a acudir a los centros de salud.