Según estudio, la “ruptura” en el MAS también llega a militantes arcistas y evistas

Los votantes de Arce no apoyarían a Evo si el Presidente no va como candidato. Lo mismo pasa con los votantes de Evo, no optarían por Arce si el expresidente no es candidato, según un estudio de la empresa Diagnosis

Fuente: Brújula Digital

En medio de una crisis que hay en el Movimiento Al Socialismo (MAS), un estudio de la empresa Diagnosis establece que “la ruptura en el MAS también llegó a la ruptura entre los votantes del presidente Luis Arce y Evo Morales”.

“Los votantes de Arce no apoyarían a Evo si el Presidente no va como candidato. Lo mismo pasa con los votantes de Evo; no optarían por Arce si el ex Presidente no es candidato. La hipótesis del exvicepresidente Álvaro García Linera, de que si Evo y Arce van unidos a las elecciones del 2025 se sumarán automáticamente sus intenciones de voto, no se cumple”, concluye el estudio.

Diagnosis realizó esta investigación a través de la metodología de cuatro grupos focales formados en las ciudades de La Paz, El Alto y Cochabamba. Cada uno de estos grupos estuvo conformado por siete a ocho personas de clase baja y pobreza de 35 a 55 años de edad.

Según la explicación de Diagnosis, estas personas que no se conocían entre sí, provenían de diferentes barrios, tenían diferentes ocupaciones, no eran militantes del MAS, ni líderes de organizaciones sociales. Además, de cumplió con una presencia paritaria de entre hombre y mujeres. Estos grupos participaron en sesiones de 90 y 120 minutos ente el 6 y 7 de octubre.

¿Qué son los grupos focales? Diagnosis señala que es “una técnica cualitativa de investigación social. Consiste en entrevistas grupales basadas en preguntas abiertas. Se rescatan actitudes, percepciones y procesos de razonamiento colectivo”.

Diagnosis agrega que en los grupos focales se parte del supuesto que las opiniones sociales no se forman de manera aislada en los individuos, sino a través de conversaciones e interacciones sociales, por lo que se busca reproducir estas interacciones para estudiar cómo se forman estas actitudes colectivas.

En función a los resultados de este estudio, Diagnosis también establece que Morales sale más fortalecido que Arce entre sus bases electorales a raíz del conflicto interno en el MAS. Al menos una parte de sus votantes se identifican con el expresidente como alguien perseguido y discriminado.

En cambio, sostiene el estudio, Arce decepciona a sus votantes. Pasó de ser un estadista que no hacía caso a los ataques de Evo, a ser un político tradicional que se pelea por la candidatura y, al hacerlo, deja de lado sus responsabilidades como Presidente de todos los bolivianos.

