Senador Morón: Quien cometa un delito de abuso sexual contra un menor de edad debe tener castración química y cadena perpetua

“El planteamiento que yo hago y lo sostengo, sea diputado, senador, presidente expresidente o ciudadano de la calle, quien haya cometido un delito de abuso sexual contra un menor de edad debe tener castración química y cadena perpetua, sea quien sea; no interesa si es presidente, si es senador si es diputado o si es hijo del vecino, no me interesa quien sea.

Fuente: Prensa Creemos

Es la propuesta de una ley y la ley es igual para todos”, sentenció el senador Erik Morón luego de ser consultado por la prensa si el ex presidente Evo Morales debería ser investigado y sancionado en un caso de corte o penalmente en caso que haya cometido delitos de pedofilia en su mandato.

En ese entendido, Morón recordó que su Proyecto de Ley de Castración Química para violadores de menores de edad y de feminicidios se encuentra estancado en la Asamblea Legislativa, recordando que el ex presidente Evo Morales sometió las cámaras de Diputados y Senadores por 15 años con sus más de dos tercios de asambleístas; sumando a ello que el actual presidente de la Comisión de Constitución de Diputados, que debería abordar ese tema legislativamente tiene denuncias de presunto abuso sexual y corrupción a menores de edad.

“Pero día que pasa, uno se va dando la respuesta, el expresidente (Morales), que ha estado 15 años manejando diputados y senadores con los dos tercios, hoy va a tener que enfrentar denuncias, posiblemente, de abusos sexuales a menores de edad, como casos de pedofilia; y el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, donde ingresan a tratarse todas las modificaciones de una ley o de un artículo ha sido denunciado recientemente, hace menos de 60 días, con un tema de posible abuso sexual; entonces, ¿cómo van a ser juez y parte?, esa es la realidad, entonces los ciudadanos, ustedes las mujeres, los jóvenes siguen en un grado de indefensión contra los temas de feminicidio de violencia sexual, de asesinato, de descuartizamiento que ha habido contra mujeres… que siguen marcando los titulares a novel nacional”, resaltó el legislador.

El senador por Santa Cruz recordó que para la presentación de su proyecto de ley de castración química recorrió varias regiones del país recogiendo el apoyo de la ciudadanía, con libros notariados, por lo que no es una norma de un solo parlamentario, sino de la población que lastimosamente se encuentra estancado en su tratamiento legislativo por intereses particulares.

“El presidente de Diputados de la Comisión de Constitución está denunciado por posibles abusos sexuales o compra de favores sexuales; ¿y dónde tienen que ir estas leyes? A la Comisión de Constitución de Diputados para que sea viabilizada cualquier modificación de un artículo, en el caso de violaciones, de feminicidios, abuso sexual, en el caso de pedofilia, que mi propuesta fue castración química, cadena perpetua, registro y catastro de los violadores con un empadronamiento, pero no ha pasado absolutamente nada”, finalizó el legislador.