“Sin mi hija no me voy”, dice con la voz entrecortada el papá de la fiscal desaparecida en Tablas Monte

El hombre, acongojado, afirmó que no se moverán del lugar hasta que su hija aparezca.

“Dios permita que la encontremos, si no vamos a tener que quedarnos aquí, no nos queda otra, sin mi hija yo no me voy (…), ojalá la encontremos, nos están ayudando, pero tenemos que encontrarla a mi hija Shirley, tiene que regresar con nosotros, no puede quedarse aquí”, dijo entre sollozos.

Don Óscar afirmó que tanto a él como a su familia les sorprende mucho la situación, ya que asegura que a su hija no le gustaba este tipo de actividades de riesgo.

“Ella es la tercera de mis hijas, es abogada de profesión, nosotros viajábamos al pueblo de mi esposa y a nuestro retorno, la última vez que la vi fue el sábado, el momento en el que estaba yendo al encuentro que tenía en la plazuela de Las Banderas para venir acá (a Tablas Monte)”, contó.

Asimismo, agradeció todo el apoyo que les están brindando tanto las autoridades, rescatistas e incluso la prensa, ya que eso ayuda a su familia a no perder las esperanzas de que la encuentren lo antes posible.

Shirley es la última desaparecida que dejó este hecho, en el cual ya se confirmó la muerte de cinco personas, mientras que siete lograron salvar su vida luego ser arrastrados por la fuerza del agua.