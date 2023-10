Sindicato de choferes de cisternas: “El problema del diésel, no es reciente”

Conductores que realizan la carga de diésel aseguran que más de 400 cisternas se encuentras esperando cargar el elemento en Lima, Perú. Aseguran que el desabastecimiento se debe a la falta de pago de YPFB.

Alejandra Verduguez



Fuente: Red Uno

Yoni Duran, secretario de Actas, Sindicato de Choferes, cisternas, asalariados mixto Internacional y Nacional, informó que son cientos los conductores afectados por la falta de diésel que debe ser importado a Bolivia.

Duran asegura que añas atrás podían realizar cuatro cargas por mes, pero debido al desabastecimiento, se realizan entre una o dos cargas en 30 días.

“Esto viene desde hace años. Antes por mes hacíamos cuatro viajes con diésel, luego hemos bajado a tres y últimamente a dos viajes al mes y ahora estamos haciendo un viaje en 25 días y los viáticos no nos alcanza”, señaló Duran.

Duran informó que las empresas señalan que no realizan la recarga por falta de pago de YPFB.

“Tenemos entendido que Yacimientos no está pagando al proveedor. El problema es con el diésel porque no hay carga porque Yacimientos no ha pagado según lo que nos informan”, informó.

Informó que en Perú existen 400 camiones esperando para realizar la carga y en Brasil los camiones retornaron por falta de pago de YPFB.

Durante la jornada de este lunes, se advirtió también que más de 1.000 cisternas atraviesan problemas similares en Paraguay, y Argentina. Conductores aseguran que llevan cerca de 20 días aguardando por respuestas, y se están quedando sin recursos económicos.

Desde YPFB, Luciano Montellano, vicepresidente nacional de operaciones, respondieron que hubo “especulación” por el retraso de entrega de cisternas, y que a raíz de esto se generó un conflicto a nivel nacional.

“Fue un problema menor, y las especulaciones generaron todo este problema que generó psicosis colectiva y provocó mayor demanda”, indicó Montellano.