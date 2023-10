Tras denuncia de ciudadanos en redes sociales, BoA niega que casi se estrella uno de sus aviones

Tras las denuncias que se conocieron en redes sociales ayer sobre incidentes en un vuelo de Boliviana de Aviación (BoA) que tuvo que volver al aeropuerto de origen, la institución negó que su avión casi se estrelle.

Fuente: ANF

“La denuncia no tiene ningún fundamento, porque la que publicó la denuncia no era pasajera”, afirmó la responsable de la Unidad de Comunicación de BoA, Fabiana Del Castillo, tras asegurar que no existió ningún incidente.

El miércoles, Melissa A. publicó en su cuenta de X su molestia sobre el vuelo BOV642 que partió de Cochabamba a Santa Cruz al mediodía y tuvo que retornar al aeropuerto de salida.

“Por qué nadie está haciendo escándalo sobre el vuelo de hoy que salió de Cochabamba a Santa Cruz, que no pudo ascender y tuvieron que retornar porque casi se estrella contra un cerro. La gente bajó llorando del susto, no puedo entender cómo dejamos que BoA nos haga esto”, escribió en su red social.

Marco Selaya, otro testigo, respondió a ese post: “Yo estuve en el avión ese, y fue terrible, la peor experiencia”. Otro usuario dijo: “mi abuelita estaba en ese vuelo, mis padres me dijeron que se volvió, pero pensé que era la misma shit de siempre, que siempre se retrasa de Cbba a Scz”.

Del Castillo indicó que la información de la señora es errada porque no era parte de los pasajeros, así que “no puede dar una apreciación personal”. Además, resaltó que no hubo ningún percance porque, si hubiese sido de esa forma, se hubiera “tenido que sacar algún comunicado”.

“En el caso de una alerta, ya sea naranja o roja, se activa todo un plan de emergencia (…). En este caso, no se activó nada, porque no hubo nada”, aseguró la funcionaria.

Respecto al retorno de la aeronave al aeropuerto de Cochabamba, dijo desconocer tal operación, pero aclaró que, si hubiera sucedido, es un procedimiento normal porque el piloto tiene total autonomía para tomar esa decisión, si así lo ve conveniente.

“El piloto anuncia: ‘vamos a tener un retorno al aeropuerto tantos, por tal motivo’. Es una cuestión abierta y nunca se hace sin informar a los pasajeros y siempre (se hace) velando por la seguridad a los pasajeros”, explicó la encargada de comunicación.

En junio, la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) informó que la mayoría de las denuncias que recibió fue contra BOA por vuelos cancelados y demorados, mala atención a los pasajeros y pérdida de equipajes.