TSE no se pone de acuerdo sobre veeduría al cabildo de El Alto y aplaza sesión para el martes

“En virtud de esa situación se ha declarado un cuarto intermedio y, en cuanto nos convoquen nuevamente a la sala plena, por supuesto que estaremos allí y veremos el informe final que tiene que remitir el Sifde”, declaró la vocal, Dina Chuquimia.

Desde el ente electoral informaron que no hubo acuerdo entre los seis vocales para aprobar o rechazar el pedido de la dirigencia del Pacto de Unidad de contar con el acompañamiento del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde). Los votos están tres a tres.

“Una observación o acompañamiento es una verificación del evento de democracia directa y participativa, y sobre ello, en caso de aceptarse la solicitud de una asamblea, existe un informe y este informe se hace conocer a quien lo ha solicitado. Los resultados de los cabildos no tienen un carácter vinculante, simplemente son expresiones de la ciudadanía”, precisó el vicepresidente del TSE, Francisco Vargas.

El 5 de octubre, dos días después de que concluyera el congreso del MAS, la dirigencia del pacto de unidad llegó hasta el TSE y presentó la solicitud de acompañamiento; desde entonces los vocales no logran ponerse de acuerdo y este lunes postergaron la sesión de sala plena para el martes en la mañana, cuando deberán buscar un acuerdo, porque el cabildo es en la tarde.

En caso de no desequilibrar el número de votos, se dará por no resuelto y no habrá ninguna misión de observación. Francisco Vargas dijo que deben ser tres técnicos que irán hasta la ciudad de El Alto y observar lo que suceda en el cabildo. Después de ese acto, en un plazo determinado se enviará a los organizadores el informe del Sifde.