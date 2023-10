Un destacado analista internacional comparó los ataques terroristas de Hamas con los atentados a las Torres Gemelas: “Es el 11 de septiembre de Israel”

El argentino Mookie Tenembaum cree que la brutal ofensiva de los grupos extremistas tiene el estilo del 9/11 y asegura que el régimen de Irán está detrás: “Los palestinos no son capaces de llevar adelante todo esto solos”

Fuente: infobae.com

Israel vive este sábado una de sus jornadas más sangrientas. Más de cien personas perdieron la vida en los brutales ataques perpetrados por los terroristas palestinos de Hamas. Y la cifra puede seguir subiendo.

Infobae dialogó con Mookie Tenembaum, un analista internacional argentino que se desempeño como fiscal en Jerusalén y que asegura que el régimen de Irán está detrás de los ataques.

– ¿Cómo se enteró de los ataques?

Me levanté a las 5 de la mañana y me puse a leer las noticias. A mí me llega inmediatamente información de cuando tiran misiles. Tengo una alerta inmediata y me enteré del primer misil, el segundo, el tercero, el cuarto… Ahí me di cuenta de lo que estaba pasando.

– ¿Le sorprendió?

Te puede interesar: “Es un infierno, nunca había sentido tanto miedo por mis hijas”: mexicana radicada en Israel narró los ataques

No, porque ya pasó muchas veces. Me sorprendió el timing. Me pareció raro. Incluso me levantó una sospecha de que hay algo más detrás de esto. Hablé después con dos analistas y ambos estuvieron de acuerdo. Es un ataque al estilo 9/11. Un ataque dirigido, muy bien organizado. Eso sí que me sorprendió mucho. Es el 11 de septiembre de Israel.

– ¿Quién está detrás de todo esto?

Irán. Claramente esto está manejado, pre armado. Hamas no es capaz de llevar adelante algo así solo. No tienen la capacidad, la Yihad islámica tampoco. Para poder hacer esto, necesitas 5.000 misiles y que los israelíes no se enteren. Esta gente está entrenada para hacer lo que hizo. Esto solamente lo puede hacer un país como Irán. Es el único, y yo no sé si el conflicto no va a terminar en un ataque o en un conflicto directo entre Israel e Irán. Hezbollah también se puede meter desde el Líbano y eso haría que la guerra sea mucho más terrible.

El analista internacional Mookie Tenembaum

– ¿Qué le cuentan sus conocidos allá?

Están encerrados en las casas. Casi todos los departamentos tienen un cuarto de refugio que sirve contra los misiles. Pero cuando entran terroristas a tu pueblo… hay siete pueblos en manos de ellos en este momento, parcial o totalmente en manos de los palestinos, entre ellos varios kibutzim (comunidades). Estamos hablando de más de cien muertos ya, de gente que se metió en las casas y ejecutó a chicos y padres. Se llevaron algunos rehenes y algunos cadáveres, incluso.

– ¿Es la peor tragedia de Israel en los últimos años?

Es lo peor en muchos sentidos. Primero en que las víctimas son civiles. Israel tuvo guerras, pero las víctimas casi siempre fueron militares. Además, si te tomaban prisionero, había determinados derechos, venía la Cruz Roja… Todas esas cosas no existen en Gaza cuando te llevan secuestrado. En este momento, hay rehenes dentro de Israel. El problema no son las cien víctimas, el problema es la identidad de las víctimas. Hay niños asesinados por terroristas. Cuando ocurre lo del 9/11, los aviadores chocan contra edificios, se llevan por delante edificios y no ven a las víctimas. La imaginan, nada más. Acá hay que poder mirar a los ojos de un chico y pegarle un tiro. Esa es la forma sistemática de matar civiles. Es algo que los judíos recordamos muy bien por los nazis. Es un método parecido. Está inspirado en el nazismo. No hay otra inspiración. Yo no conozco otro caso de esta magnitud, con esta ferocidad y con estos niveles de deshumanización.