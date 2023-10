Venecia: un bus cae de un puente y deja al menos 20 muertos

El autobús se precipitó unos diez metros de un puente y terminó en llamas sobre una vía férrea entre Mestre y Marghera, cerca de Venecia. Las autoridades trabajan ahora en identificar las causas del accidente.

Fuente: DW

Un autobús cayó el martes (10.03.2023) por la noche de un puente en Venecia, en el norte de Italia , y el incidente causó “numerosas víctimas”, al menos unas 20 personas, anunció el alcalde de la localidad, Luigi Brugnaro.

“Una tragedia golpeó esta noche a nuestra comunidad” y provocó “numerosas víctimas entre las personas a bordo del autobús que cayó” de un puente cerca de Mestre, en tierra firme, precisó el edil en Facebook, aludiendo a una “escena apocalíptica”.

Según los bomberos de Venecia, el autobús “se subió” tras caer unos diez metros de un puente sobre una vía férrea entre Mestre y Marghera, dos localidades que pertenecen a Venecia.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, expresó de inmediato “sus profundas condolencias”.

Esprimo il più profondo cordoglio, mio personale e del Governo tutto, per il grave incidente avvenuto a Mestre. Il pensiero va alle vittime e ai loro famigliari e amici. Sono in stretto contatto con il Sindaco @LuigiBrugnaro e con il Ministro @Piantedosim per seguire le notizie…

— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 3, 2023