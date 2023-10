Viceministro Calvimontes: La Gobernación cruceña puede alquilar aeronaves para sofocar incendios

Calvimontes, lamentó que la Gobernación no use mencionados recursos para combatir los incendios.

Fuente: ATB/eju.tv

El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, manifestó que la Gobernación de Santa Cruz, cuenta con los suficientes recursos económico necesarios, para poder alquilar aeronaves y poder sofocar los incendios en todo el departamento.

Calvimontes, lamentó que la Gobernación no use mencionados recursos para combatir los incendios, “tienen la capacidad financiera para alquilar helicópteros, pero no lo hacen”. Aseveró que desde la Gobernación tienen la obligación de utilizar todos los métodos y recursos para poder combatir los incendios en el departamento, sin excusas.

Asimismo, dijo que desde el Viceministro de Defensa civil, están combatiendo todos los incendios que se reportan en todo el territorio boliviano, con tres aeronaves.