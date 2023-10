X (Twitter) comenzará a cobrar $us 1 al año a nuevos usuarios

La popular red social X, anteriormente conocida como Twitter, ha anunciado una sorprendente actualización en su política de acceso. La compañía está considerando la implementación de una tarifa anual de un dólar para los usuarios que deseen acceder a funciones básicas, como publicar mensajes o crear listas de usuarios a seguir. Esta medida se ha implementado inicialmente en Nueva Zelanda y Filipinas, afectando solo a las nuevas cuentas.

La nueva política, denominada “Not-a-Bot” (no soy un bot), tiene como objetivo frenar la creación de cuentas automatizadas, comúnmente conocidas como bots. Los usuarios que elijan no pagar la tarifa anual verán severamente restringidas sus acciones en la plataforma. No podrán publicar mensajes, retuitear, marcar como favoritos, crear listas o acceder a otras funciones básicas de la red social que han sido gratuitas durante décadas.

NEWS: X will require new users in New Zealand and the Philippines to pay $1 to create accounts! pic.twitter.com/lufk2qpO7n

— X News Daily (@xDaily) October 18, 2023