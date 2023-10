Ya son nueve los muertos argentinos en Israel por la acción terrorista de Hamas

La última víctima había sido informada por Cancillería Argentina el pasado miércoles. Burstein, el hombre de 41 años y padre de dos nenas de 9 y 12 que había asistido a la fiesta electrónica cerca de la Franja de Gaza y de quien no se tenían noticias.

“Tenemos que buscar una salida para que vuelvan sanos y salvos a sus casas en medio de una gran dificultad. No les quiero mentir, son organizaciones ilegales que trabajan en la clandestinidad. Y con quienes no tenemos ningún vínculo, no tenemos forma de llegar a ellos”, dijo Fernández en una videollamada que mantuvo con familiares de los desaparecidos y que fue difundida el lunes por Radio Jai, medio de la comunidad judía local.