YPFB mantiene en secreto la certificación de reservas de gas

La estatal petrolera contrató en marzo a la empresa estadounidense Ryder Scott Company LP, para que ejecute la consultoría. Los resultados debían ser entregados el 26 de agosto, pero aún se mantienen en reserva

El 8 de marzo de este año, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) suscribió el contrato de consultoría con la empresa estadounidense Ryder Scott Company LP, para que realice el estudio de “Cuantificación y certificación de reservas de hidrocarburos en Bolivia”. A siete meses de aquel acontecimiento, la estatal petrolera aún no hace público los resultados. Desde Tarija advierten que el hermetismo del Gobierno es por el “temor” a revelar datos negativos.

La cronología

Diferente a todas sus actividades, YPFB ha manejado con bajo perfil sus actuaciones para viabilizar este estudio de cuantificación y certificación de reservas hidrocarburíferas, al 31 de diciembre de 2022.

El 8 de marzo, YPFB firma contrato con la empresa Ryder Scott Company LP por un monto establecido de 445.000 dólares, y el 13 de marzo emite la orden de proceder, estableciendo un plazo de 165 días para que la empresa estadounidense pueda ejecutar la consultoría, periodo que se cumplió el 26 de agosto.

Sea por coincidencia o no, en fecha 29 de agosto el presidente Luis Arce admitía que Bolivia no tiene la capacidad para producir más gas, ya que las reservas “han ido cayendo hasta tocar fondo”.

Sin embargo, el 3 de septiembre, el presidente de YPFB, Armin Dorgathen, entrevistado por Bolivia Tv, señalaba que en un “par de semanas” la estatal petrolera iba dar a conocer los resultados del estudio de cuantificación de reservas. Hecho que no ha sucedido hasta ahora.

Surgen las críticas

“Mantienen en reserva esta información por el temor y el rechazo que vaya a ocasionar hacerlo público”, fueron las palabras del asambleísta departamental de Tarija, Luis Lema.

El legislador departamental manifestó que son seis años que no se ha realizado un estudio de cuantificación y certificación de reservas. Lo que llama la atención de este proceso, indicó, es que desde la licitación todo se manejó en “secreto”. Recalcó si no revisaba el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes), no se enteraba de este hecho.

“Como esta consultoría ha empezado en marzo, quiere decir que ya lo han terminado, en septiembre el presidente de YPFB dijo que iba a dar a conocer, entonces ellos ya tienen los resultados”, afirmó.

Lema cuestionó que YPFB no haya actuado de la misma manera como ocurrió con el conflicto por el factor de distribución del megacampo Margarita-Huacaya, ocasión en la que el viceministro Raúl Mayta llegaba semanalmente para dar información de hidrocarburos.

“Claro, ese tema era politizado, eso sí se lo hizo público, desde la empresa adjudicada y cuanto era el precio, pero el estudio de certificación de reservas se lo manejó con cuatro llaves, sin que las regiones productoras se enteren”, enfatizó.

El legislador cuestionó que YPFB no cumpla con lo que establece la Ley 3740 de Desarrollo del Sector de Hidrocarburos, que señala que la actualización de las reservas certificadas de gas y líquidos debe ser hecha cada año con cierre al 31 de diciembre. Los datos deben ser publicados hasta el 31 de marzo de la siguiente gestión como fecha límite.

“La norma no se cumple y no hay culpables, ¿qué hace la ANH?, esta institución tiene la tuición de fiscalizar a YPFB, nunca dice nada, son seis años que no se ha hecho una cuantificación y certificación de reservas. No tengo idea de ahora por qué no se los hace públicos”, refirió.

Bolivia tenía 8,95 TCF de reservas el 2018

En noviembre de 2019, el presidente YPFB en el gobierno transitorio de Jeanine Áñez, José Luis Rivero, informó que al 31 de diciembre de 2018, las reservas probadas de gas natural llegaron a 8,95 TCF. El estudio también fue realizado por la canadiense Sproule International Limited.

En el documento de la empresa certificadora canadiense se detalla que el país tiene reservas probadas y desarrolladas de 5,68 TCF, y las reservas probadas no desarrolladas están calculadas en 3,27 TCF, lo que, en total, dan reservas probadas de 8,95 TCF. En el caso de las reservas probables y posibles, ambas suman 12,26 TCF, según Sproule.

