Fuente: La Razón

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) redujo en 40% el costo de importación de combustible usando la ruta de occidente (Chile y Perú), por donde llega el 70% del carburante que compra el país. El restante 30% es importado por el sector denominado suroriente.

El presidente de YPFB, Armin Dorgathen, dijo que el país logró revertir la “torta”, pues hasta hace unos años el 68% del combustible que importaba el país llegaba por el sector suroriente lo que implicaba un gasto mayor; sin embargo, ahora el porcentaje es 70% a 30% a favor de occidente.

“El 2017, 2018 se importaba el 68% de combustible por la ruta que llamamos suroriente, quiere decir que entraba por Argentina, Paraguay y por barcazas, siendo más caro para importar. Sin embargo, hemos dado la vuelta la torta logísticamente y hemos logrado reducir casi el 40% de los costos de importación de combustibles. No es un trabajo fácil, nos ha tomado un año para habilitar nuevos puntos”, dijo en la red Uno.

Según Dorgathen, importar por occidente representa hasta $us 300 dólares por metro cúbico más barato para el país.

Ahorro

La afirmación de Dorgathen coincide con una declaración del ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, quien hace unas semanas aseguró que, con la inversión en proyectos de reversión de oleoductos, el costo de importación se reducirá en alrededor de $us 1.000 millones.

YPFB tiene el reto de lograr la mayor cantidad de importaciones a través del occidente de Bolivia, sin arriesgar el abastecimiento.

“Este equilibrio entre la optimización de costos y el resguardo del abastecimiento es una tarea compleja que debe ser puesta en funcionamiento de una manera pausada y firme”.

En abril de este año, se lanzaron dos medidas integrales (DS 4910 y 4911) con una serie de acciones destinadas a disminuir los costos de importación. Y establecer mecanismos para reducir la internación de diésel y gasolina que, a su vez, repercute en la subvención de combustibles.

Gas para el país

Por otra parte, Dorgathen aseguró que el gas para el consumo interno está garantizado, pues YPFB está produciendo 37 millones de metros cúbicos día.

“Tenemos bastante gas para pensar en que vamos a importar gas pronto, estamos en una producción muy por encima de lo que necesita el mercado interno”, aseguró.

Aseguró que esperan incrementar la producción de combustible en el país, algo que debió hacerse años atrás con mayores proyectos de exploración.

Sin embargo, dijo, YPFB está “tomando el toro por las astas” y encarando nuevas inversiones con socios internacionales. Aseguró, además, que no se están centrando en áreas tradicionales, sino explorando nuevas cuencas y buscando inversión internacional.

“YPFB no hizo la exploración en años pasados, o sea, tenemos cuatro pozos, cinco pozos, máximo, que ejecutó. Hoy estamos tomando el toro por las astas, no lo estamos haciendo solos, no es que solo YPFB, lo estamos haciendo con socios internacionales; pero entendemos que, como en cualquier parte del mundo, que YPFB tiene que ser la más fuerte en Bolivia, en ese sentido estamos trabajando para que la exploración esté a cargo de YPFB y el día de mañana, hacia 2030, YPFB tenga una participación importante en la producción”.