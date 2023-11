A cuatro meses de su fuga, Del Castillo dice que no se tiene certeza de dónde está Marset

Fuente: Unitel

Sebastián Marset está prófugo de la Justicia boliviana desde el pasado 29 de julio, día en que se ejecutó un operativo policial que buscaba su captura, pero que resultó fallido porque, a palabras del propio narcotraficante, “le avisaron” y poco antes emprendió su huida junto a su esposa y sus tres hijos con los que vivió durante meses en Santa Cruz de la Sierra.

A cuatro meses de este suceso, este martes, el ministro de Gobierno Eduardo Del Castillo expuso que no hay certeza de dónde se encuentra este sujeto que también es requerido por la Justicia en Paraguay por delitos vinculados al narcotráfico y en Colombia, donde se le abrió un proceso por el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, que vacacionaba en ese país cuando fue abatido a tiros.

“No puedo afirmar en este momento donde se encuentra este narcotraficante, porque no sabemos si se ha mimetizado en el medio, si ha cruzado las fronteras. No tenemos esa información en este momento”, dijo este martes el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo que había indicado el pasado viernes, que el narco se encontraba en Paraguay porque se tenía información de que allí se había grabado una entrevista que el narco brindó a un medio uruguayo, trabajo que fue emitido este pasado domingo.

Del Castillo, volvió a remarcar este martes que, de acuerdo a informes de Inteligencia, “sí tenemos plena certeza es que esta entrevista fue grabada en el Paraguay”, pero que ahora no se sabe con exactitud el lugar en el que se encuentra escondido este capo del narcotráfico.

“Hemos visto ya que ha existido una serie de transporte aéreo, terrestre de la periodista (que hizo la entrevista) desde la República del Uruguay hacia el Paraguay. No sabemos, si realmente en este preciso momento, se encuentra en la República del Paraguay este narcotraficante”, dijo Del Castillo a los medios.

Segunda parte

Este domingo 3 de diciembre se emitirá la segunda parte de la entrevista que el programa Santo y Seña del canal 4 de Uruguay, grabó con Marset desde la clandestinidad. El trabajo periodístico será emitido también por UNITEL.