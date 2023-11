A diez días del balotaje, Milei busca intervenir en la megacausa de espionaje a jueces

El candidato libertario y la diputada Carolina Píparo se presentaron a través de sus abogados como querellantes en la investigación que involucra al diputado K, Rodolfo Tailhade. En sendos escritos señalan que sus nombres aparecen en la lista de personas espiadas por el ex policía Zanchetta

A 10 días del balotaje, Javier Milei decidió presentarse como querellante en la causa por espionaje ilegal a jueces que sacude el escenario político en pleno contexto electoral y preocupa a su rival, Sergio Massa, porque involucra a uno de los diputados nacionales del oficialismo, el kirchnerista Rodolfo Tailhade.

El escrito ante la Justicia fue presentado anoche por sus abogados, que incluyeron también un pedido en nombre de Carolina Píparo, diputada nacional y su ex candidata a gobernadora en la provincia de Buenos Aires, que también habría sido investigada ilegalmente. “En virtud de lo establecido por el artículo 82, vengo a promover criminal querella contra Ariel Zanchetta y quienes sean sus cómplices, encubridores o instigadores, solicitándome se me asigne el rol de querellante en las presentes actuaciones”, reza el texto de la presentación.

Milei busca intervenir en la megacausa porque figura en la lista de personas espiadas, revelaron fuentes oficiales del espacio de derecha. Ahora será el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, a cargo del caso, quien deberá decidir si lo acepta o no en la investigación por el espionaje a magistrados y funcionarios de la Corte Suprema y de los tribunales de Comodoro Py, entre otras figuras públicas. Si es admitido, el candidato de LLA estará autorizado por ley a participar en el proceso. Pero sobre todo, podrá estar al tanto de los movimientos a través de sus letrados, Francisco Oneto, Diego Spagnuolo y Roberto Rallin, firmantes del escrito presentado ante el juez.

“Es irónico que justo los que se llenaron la boca hablando de democratizar y terminar con las cloacas de la democracia sean siempre los que más utilizan los servicios de inteligencia para espiar a los opositores y a los propios”, dijo Píparo tras la presentación en el caso que escaló el viernes, cuando un informe pericial revelado por Infobae dio cuenta de que el contacto del diputado kirchnerista Tailhade figuraba en el teléfono del ex policía Ariel Zanchetta, arrestado y procesado en la investigación, cuya línea telefónica fue intervenida.

Ayer, el líder de los libertarios se había limitado a deslizar someramente, ante una consulta de la prensa, que estaba siguiendo el caso. “Si las cosas tienen la gravedad que se están señalando, me parece que estamos frente a un acto institucional grave y complicado”, sostuvo el candidato, que también es diputado. El mismo día, los presidentes de bloque de la Cámara baja habían acordado suspender las sesiones que estaban previstas para el día siguiente -por hoy- y por el mismo motivo se había aplazado el funcionamiento la comisión de Juicio Político.

La titular de PRO, Patricia Bullrich, con quien Milei se alió tras las Generales para asegurarse sus votos hacia la segunda vuelta, fue marcadamente más dura contra el Gobierno, y apuntó contra el propio Massa, que ayer se desligó y se presentó como víctima de las maniobras investigadas, principalmente porque su nombre aparece en la misma lista que Milei y otros cientos de figuras públicas junto al de su esposa, la titular de Aysa, Malena Galmarini.

Ayer, Tailhade reconoció la validez de los diálogos con el espía Zanchetta a través de la aplicación de chat Telegram, pero rechazó haber participado de tareas ilegales de inteligencia. “Efectivamente esas comunicaciones existieron y son tal cual las leyeron”, aseguró el dirigente kirchnerista en diálogo con el periodista Ernesto Tenembaum, en Radio con Vos. El ex policía se encuentra detenido, acusado de formar parte de una red de espionaje inorgánica. Según determinaron los peritajes ordenados por la Justicia, el ex oficial tenía en la mira varios “objetivos” a los que debía espiar, entre ellos jueces, políticos, empresarios y periodistas. Tenía bajo su poder carpetas sobre distintos temas, incluso sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman.

Los investigadores precisaron además que Zanchetta, que se presentaba públicamente como periodista y estaba a cargo del sitio financiado con pauta estatal Enclave, mantenía diálogos con Tailhade y con el funcionario de la AFIP Fabián “Conu” Rodríguez, miembro de La Cámpora, que fue allanado ayer luego de que se lograran recuperar mensajes borrados del celular de Zanchetta.

Por esos contactos, la oposición sospecha que el ex policía trabajaba por encargo del kirchnerismo. Pero el diputado K lo negó: “Hay mucha gente que me manda cosas, información, hechos que pasaron y yo los analizo; este hombre me mandó esas tres comunicaciones, pero en ningún momento hay una vinculación más allá de eso”, se despegó.

Los blancos “políticos” identificados en el dictamen incluyen, además de a Milei, Píparo y Massa, al propio presidente Alberto Fernández, a Bullrich y al jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. Además, aparecen los gobernadores Axel Kicillof, Gustavo Bordet, Gerardo Morales, Rodolfo Suárez, Gerardo Zamora, José Alperovich, Jorge Capitanich y Gustavo Valdés. Y los ex gobernadores Antonio Bonfatti y Juan Manuel Urtubey, entre otros.