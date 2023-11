Adolescente apuñala a otro menor más de 55 veces y baila sobre su cadáver

Según los informes, el agresor le pidió dinero para comprar comida, pero luego de que el joven se negara comenzaron una discusión; el adolescente de 16 años apuñaló más de 55 veces a la víctima y luego bailó sobre su cadáver. IMÁGENES SENSIBLES.

Fuente: El Imparcial.com/mx

India.-

En un impactante suceso ocurrido al este de Nueva Delhi, India, un joven de 16 años ha conmocionado a la comunidad al apuñalar a otro adolescente de 17 años más de 55 veces.

El horrendo crimen, que incluyó el corte del cuello de la víctima, el arrastre de su cuerpo por la calle y, sorprendentemente, el baile de alegría del agresor durante el acto, fue capturado por cámaras de seguridad a principios de esta semana.

Las aterradoras imágenes del martes por la noche revelan al acusado, quien fue arrestado el miércoles por la mañana, amenazando a transeúntes con un cuchillo mientras perpetraba el violento asesinato.

En un giro inquietante, se descubrió que el agresor no conocía a la víctima, a quien previamente le había solicitado dinero para comprar comida , de acuerdo a Excelsior.

La subcomisionada de policía, Joy Tirkey, comentó que «ya recuperamos el arma utilizada para el asesinato y estamos investigando su procedencia». El brutal episodio ocurrió alrededor de las 22:15 horas del martes, y la víctima, trasladada al hospital, falleció en el camino.

Las imágenes de CCTV muestran al adolescente acusado arrastrando a la víctima por un estrecho carril y apuñalándola sin piedad. Durante el acto bárbaro, el agresor fue visto bailando, ahuyentando a quienes intentaban intervenir con el cuchillo en mano.

El violento episodio se desencadenó cuando la víctima se negó a comprar un biryani para el acusado, provocando una altercado verbal que rápidamente escaló a una violenta pelea. El agresor, después de estrangular a la víctima hasta que perdió el conocimiento, sacó un mini cuchillo y la apuñaló repetidamente.

Además del cruel asesinato, el acusado robó 350 rupias a la víctima antes de emprender la huida.

La suboficial Tirkey concluyó en que «las imágenes de CCTV fueron fundamentales para identificar al agresor, quien fue arrestado de inmediato por el equipo policial».

#BREAKING : In Delhi Mohammad Zubair (name changed) a 16-yr-old teenager brutally murdered a 17-yr-old boy, stabbing him more than 60 times, merely for 350 rupees worth of biryani.

Dawood pic.twitter.com/v37M8DkmqG

— Kajol Sharma (@SharmaKajo79211) November 23, 2023