Amparo constitucional anula las elecciones del Tigre donde Montes fue elegido presidente

La Sala Constitucional Primera de La Paz falló a favor del exdirectivo Freddy Téllez, quien presentó un recurso legal para denunciar irregularidades en los comicios del club aurinegro en 2022.

Fuente: Unitel

Este lunes por la tarde se conoció el fallo del proceso que inició el exdirigente del club The Strongest, Freddy Téllez, en su intento de anular el mandato del presidente de la institución, Héctor Montes, quien fue ganador de los comicios del club en 2022.

Según la sentencia de la Sala Constitucional Primera de La Paz, las elecciones para presidente del club aurinegro quedaron anuladas, por lo que Montes y su directorio deberían dejar sus cargos y dar paso al retorno de la anterior directiva hasta convocar a nuevas elecciones.

Ronald Crespo, integrante del directorio del extinto César Salinas, estuvo al frente de la institución paceña durante un año y cinco meses tras los interinatos de Henry Salinas e Inés Quispe.

El 30 de julio de 2022 se llevaron a cabo las elecciones en el Tigre, avaladas por la Federación Boliviana de Fútbol, donde el ganador y nuevo presidente entre Crespo y Montes, fue este último.

En su afán de evitar de que Montes funja como presidente de The Strongest, en su momento Freddy Téllez presentó un recurso legal, donde hacía varias observaciones para que la justicia ordinaria investigue las elecciones que se llevaron a cabo en el club.

Finalmente, a través de un amparo constitucional, se determinó anular las elecciones. Héctor Montes y el club The Strongest no se han manifestado al respecto, pues el comité electoral de la FBF avaló en su momento los comicios, además que no existe un precedente en el fútbol boliviano parecido.

La FIFA es clara en su reglamento de que la justicia y la política de los países afiliados al máximo ente no pueden ingerir en las determinaciones de las respectivas asociaciones, es decir, que este fallo no debería condicionar las elecciones del club, avaladas por la FBF.