Arce pugna ‘voto a voto’ aprobación del presupuesto; alcaldes presionan

Un día después, Choquehuanca convocó al pleno de la Asamblea, pese a no tener el control del Senado, donde fue reelegido el ‘evista’ Andrónico Rodríguez . Allí se aceptó debatir un plan de trabajo planteado por la oposición antes de viabilizar la reelección de Rodríguez, uno de los más cercanos a Evo Morales, el expresidente que quiere volver al poder.

El presupuesto reformulado llegó al Legislativo el 17 de agosto. La norma fue aprobada en principio por Diputados, el 5 de octubre . Luego fue modificado y devuelto con observaciones por el Senado, el 25 de ese mes. Pero, en un tercer round, fue rechazado por la Cámara Baja cinco días después, al filo de la anterior legislatura y hoy la Asamblea deber á dirimir si es que se aplica o no el plan de gastos planteado por el gobierno de Arce para poder cerrar el año fiscal. El presupuesto 2024 aún no ha sido analizado.

En su discurso informe por tres años de Gobierno, el Presidente reconoció que la “parte más importante e imprescindible” de su plan “está en la estabilidad económica, social y política (con) la gobernabilidad tanto en las calles como en esta Asamblea Legislativa Plurinacional”, donde, sin embargo, ya no tiene el control.

Incluso, el alcalde de la capital cruceña, Jhonny Fernández, anunció que se sumaría a una movilización promovida por Amdecruz, que coordinó una movilización en La Paz, precisamente, a partir de este lunes. “Protestaremos especialmente contra aquellos asambleístas que por divisiones y cuestiones políticas, no técnicas dilataron este proceso, se olvidaron que la emergencia y el desastre no tienen color”, señaló el vicepresidente de Amdecruz Pedro Damián Dorado, también alcalde de San Miguel de Velasco.

Esta autoridad edil señaló que ese sistema asociativo cruceño está movilizado y declarado en emergencia. “La aprobación depende de los votos, hay un grupo de diputados y senadores que no permite que se acumulen los votos para lograr la mayoría para que la norma se apruebe con pretextos de toda índole. No entienden que con su acción sufren, no las autoridades sino los pobladores de cada municipio”, dijo el vicepresidente de Amdecruz.