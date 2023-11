Buscan a un violador, una de las víctimas es su hija y otra está embarazada

“Mi hija se quiso suicidar en dos ocasiones”, señaló la madre de la víctima.

Fuente: Red Uno

Santa Curz, Bolivia.-

Una menor de 16 años fue abusada sexualmente por su padre biológico durante 10 años, según la denuncia realizada por la madre de la adolescente. Los vejámenes comenzaron cuando la menor tenía 6 años y se prolongaron hasta que la madre se enteró de lo que ocurría y denunció al presunto agresor. Se investiga otras tres denuncias de posibles víctimas del mismo sujeto, una de ellas estaría embarazada. El acusado se encuentra prófugo de la justicia.

“Esa denuncia se está trabajando, se ha dado todas las directrices a la madre para que hagan los estudios respectivos a la menor tanto psicológicos como forense, nos indicó el investigador de Los Lotes que en el transcurso de las horas estarán presentando las pruebas, asimismo tenemos entendido que el Ministerio Público está emitiendo las citaciones para el día de hoy”, señaló el director de la Felcv, coronel Roberto Carlos Porcel Vélez.

La Policía está en búsqueda del supuesto agresor por el delito de abuso sexual. “Estamos esperando las directrices de la fiscalía para proceder conforme a ley”, dijo el coronel Porcel.

La madre de la menor, relató que desconocía estos abusos, manifestó que se entero luego de 10 año.

“Hace un mes y medio ella me reveló que él la tocaba desde los 6 años, le pregunte si paso algo y es ahí cuando me confesó que cuando ella era una niña él (agresor) estaba en la computadora la sentaba en su falda y comenzaba a tocarla, en algunas ocasiones la besaba y le decía que no me avise a mi porque la iba a botar de la casa”, señaló la madre de la menor.

“Ella me contó que en ese tiempo no sabia si eso era malo, eso pasó hasta los 8 años según me dijo, ya después de eso, ella dice que nunca más la tocó, pero cuando yo no estaba él se masturbaba en su delante”, agregó.

A raíz de lo sucedido la menor cambió su forma de ser a tal punto de querer quitarse la vida en dos ocasiones. “Ella fue cambiando, tenia pensamientos suicidas, en el informe psicológica dice que intentó quitarse la vida dos vece, eso yo no sabía, incluso se rapó la cabeza”, contó la madre de la víctima.

Asimismo, indicó que habría más víctimas, entre ella una señorita de 20 años, quien habría quedado en estado de gestación. “La chica que esta embaraza no es menor tiene veinte años, me entere hace seis meses”, narró la mujer.

Ahora se espera que la Policía de con el paradero del hombre quien permanece en paradero desconocido. “No sé dónde está, yo puse recién la denuncia, pero espero que se haga justicia”, concluyó la progenitora de la menor.