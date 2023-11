CC denuncia la compra de diésel sin certificación y ANH lo desmiente

En junio, YPFB habría autorizado la compra de combustible que no contaba con la certificación necesaria.

Fuente: Red Uno

La diputada de Comunidad Ciudadana (CC), Luciana Campero, denunció que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) solicitó a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) comprar diésel que no tiene la certificación correspondiente. En respuesta, desde la ANH aseguran que todo el combustible que ingresa al país tiene certificados de calidad.

«YPFB no cuenta con los certificados internacionales y de Ibnorca para justificar la compra del carburante. El 7 de junio de 2023 , se envía una carta notariada para importar diésel con carácter de urgencia y se indica que al momento de realizar la compra no se contaba con el certificado de calidad de origen que, como establecen las leyes, es imprescindible para la compra. Por lo tanto, le piden a la ANH un plazo de 40 días para presentar estos certificados y que, hasta mientras, se autorice la compra por la urgencia del país», detalló la diputada en entrevista con Que No Me Pierda.