China: cadena perpetua al expresidente de banco estatal

Sun Deshun fue acusado de aceptar sobornos por unos 137 millones de dólares, a cambio de conceder ventajosos préstamos a empresas entre 2003 y 2019.

Fuente: https://www.dw.com

El expresidente del estatal China Citic Bank, Sun Deshun, fue condenado a pena de muerte, castigo que será conmutado por cadena perpetua, por haber recibido sobornos millonarios cuando estuvo al frente de la entidad, una de las mayores del país, se informó el viernes (10.11.2023).

La condena a muerte quedará en suspenso durante dos años, tras los cuales se reduce a cadena perpetua sin posibilidad de disminución o indulto, según la sentencia de la Fiscalía Popular Suprema difundida en medios estatales.

Las instituciones anticorrupción del país asiático abrieron una investigación a Sun en 2019 y en 2022 le acusaron formalmente de aceptar sobornos valorados en mil millones de yuanes (137 millones de dólares) a cambio de conceder préstamos con condiciones ventajosas a empresas entre 2003 y 2019.

