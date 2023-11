Cochabamba: Concejala del MAS denuncia agresiones físicas por parte de legisladores de Súmate

Fuente: lostiempos.com

La autoridad presentó una denuncia en contra de los concejales en oficinas de la Fuerza Especial del Lucha Contra el Crimen (Felcc) por lesiones. Argumentó que fue agredida psicológicamente por Murillo y físicamente por Reyes Villa ayer por la tarde.

“No es la primera vez que me agreden. El hijo del alcalde me ha forcejeado, me agarró de los hombros, me ha golpeado, me empujó contra la pared”, argumentó.