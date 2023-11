Cochabamba y Santa Cruz no apoyan aumento de tarifa de agua, juntas vecinales anuncian protestas

Mientras tanto el alcalde de La Paz, Iván Arias, calificó como positiva la medida propuesta por el Gobierno, consideró que aquellos usuarios que tiene un consumo elevado deben pagar en la misma medida.

Fuente: ANF

Los alcaldes de Cochabamba y Santa Cruz no están de acuerdo con la medida de incrementar las tarifas en el consumo de agua, anunciada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS). Las juntas vecinales del eje troncal advirtieron con asumir medidas de presión.

“Las condiciones no están dadas para que la población empiece a pagar más, yo he pedido al ejecutivo de Semapa que haga un análisis a la decisión de la AAPS sobre el incremento de las tarifas de agua, pero no estamos de acuerdo con la elevación de las tarifas”, afirmó el alcalde Cochabamba, Manfred Reyes Villa.

En esa misma línea, el alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, dijo que no se permitirá que se eleven los costos de ese suministro, tomando en cuenta que tendrá un impacto económico en la población. Consideró que existen otras medidas que se deben adoptar para evitar el derroche de agua.

“Yo no voy a permitir que se incrementen las taifas de agua, no voy avalar nada y no corresponde hacerlo. Primero tenemos que ver el informe técnico sobre el inventario de acuíferos que tenemos en la ciudad, segundo, ver la política de exploración que ellos tiene, y tenemos que ver con la proliferación de pozos de agua que se construyen sin autorización”, señaló.

La semana pasada, la AAPS aprobó una resolución en la que establece la aplicación de “tarifas incrementales temporales” por la escasez hídrica o sobreconsumo estacional del agua. Es decir que la elevación se destinará a aquellos usuarios que consumen por encima de los 20 metros cúbicos mensual. Se prevé que la medida se implemente el 2024, durante la época seca.

Entre tanto, el alcalde de La Paz, Iván Arias, consideró que la propuesta lanzada por el Gobierno es acertada y la calificó como positiva, a su criterio, aquellos usuarios que consumen más agua deben pagar en la misma medida.

“Me parece bien, el que consume más que pague más, eso es lo que la AAPS ha propuesto aquellos que tienen grandes construcciones, los que tienen piscinas, lavan autos de manera indiscriminada y ellos usan agua potable. Me parece bien eso, no tenemos por qué alarmarnos”, expresó.

Medidas de presión

El presidente de una de las federaciones de Juntas Vecinales de La Paz, Jorge Paredes, en contacto con la ANF, cuestionó esa determinación y advirtió que se movilizarán en caso de que se ejecute esa medida. Afirmó que la población será la más afectada y no aquellos que consumen en exceso el liquido vital.

“No es posible que la población paceña tenga que pagar las consecuencias de la negligencia e ineficiencia de las autoridades que suministran el servicio del agua. Nosotros consideramos que en estos momentos no es propicio que se incrementen las tarifas, si lo hacen nosotros vamos a tener que movilizarnos, esa es la única forma de que nos haremos escuchar”, advirtió.

En ese sentido, el dirigente de la Fejuve Sur de El Alto, Eduardo Quispe, también rechazó esa decisión y anticipó que organizarán protestas. Consideró que las autoridades de gobierno deben implementar nuevos proyectos de embalse y reserva de agua, arreglar las tuberías en mal estado y adoptar otros mecanismos.

“Que las autoridades de la AAPS que anunciaron la supuesta subida de consumo de agua se dediquen a proyectar un reservorio de agua más grande en el país, solo tenemos para un año y si no llueve en ese año ya no tenemos para el siguiente, entonces hay muchos problemas que deben atender”, aseguró.

La exdirectora de la AAPS, Karina Ordoñez, aclaró que el incremento de la tarifa por el consumo de agua afectará al 10%, en promedio, de los usuarios considerados “derrochadores”, previa aprobación de los planes que presenten los operadores que proveen el servicio.

/EUA/ANF