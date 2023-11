Creemos rechaza artículos de “contrabando” que pretendían ser aprobados en sesión del presupuesto reformulado

Tras no aprobarse en la Asamblea Legislativa de Plurinacional (ALP), el Presupuesto General del Estado Reformulado, desde la Bancada de Creemos manifestaron que se pretendía colocar siete artículos de “contrabando”, como disposiciones que no tienen nada que ver con la ley financial, por tal razón no se logró los votos necesarios y fue rechazada.

Fuente: Prensa Creemos

“Las observaciones que se hicieron no fue a los cuatro artículos de la ley que se deben modificar, para que los municipios y las universidades puedan tener la ejecución del presupuesto en la recta final del año 2023, sin embargo, el Gobierno ha querido meter de “contrabando” siete artículos como disposiciones transitorias, que no tienen nada que ver con la ley financial, ni con los presupuestos, ni con las alcaldías, ni con las universidades.

Nos han querido hacer pasar por tontos a los asambleístas nacionales” indicó el diputado de Creemos, Andrés Romero.

Ante esta situación, alertó que con estos siete artículos se pretende perseguir a diferentes gremios, sindicatos, a líderes representativos, entre otros. Recordó que un paro de nueve días de diferentes sectores a nivel nacional lo rechazó.

“La aprobación de estos artículos significaría la persecución y darle superpoderes a la unidad financiera para que pueda perseguir, enjuiciar y encarcelar a aquellas personas que de repente le estorban o son contestatarias al Gobierno nacional”.

“Ambos presidentes de las Cámaras de Diputados y de Senadores, han debutado mal, porque prácticamente ellos se han expuesto a una situación que ya no es competencia de la Asamblea nacional, porque ha sido rechazada. Entonces, ante esta situación el presidente (Luis Arce), puede hacer un decreto, donde coloque de contrabando las disposiciones transitorias para meter las manos a la boca a todos los bolivianos” puntualizó Romero.