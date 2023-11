Creyentes rinden culto a las ‘ñatitas’ y relatan sus historias en el cementerio general de La Paz

“Una vez me entrado al río, con el auto, y como en un sueño he salido normal. Me ha salvado de la muerte”, contó.

Otro de los creyentes, que llegó esta jornada hasta el camposanto, es Tito, quien tiene tres ‘ñatitas’ y asegura que las almas son generosas

“De toda manera te ayudan, incluso los ves caminar”, indicó Tito y afirmó que no siente miedo. “De quien deberíamos tener miedo son de los vivos. De ellos no, ellos te cuidan”, señaló.