Cuellar cuestiona falta de informe preliminar sobre doble asesinato en operativo antidroga en Santa Cruz

El diputado del MAS, Rolando Cuéllar, cuestionó este sábado la labor investigativa de la Policía Boliviana por no presentar hasta el momento un informe preliminar sobre el doble asesinato ocurrido el viernes en un operativo antidroga con participación de un agente encubierto en una habitación de un condominio privado en Santa Cruz.

Fuente: erbol.com.bo

El teniente José Tórrez Álvarez (31) y el supuesto agente encubierto de nacionalidad paraguaya, Silvestre Luis Cardozo (39 años), fueron acribillados por desconocidos. El viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, dijo que el hecho se produjo cuando ambos intervenían la compra-venta de un cargamento de droga.

En Santa Cruz saltó la duda en sentido si dicho operativo no era un volteo de droga y en respuesta, los delincuentes mataron al efectivo policial con disparo a la altura del mentón, mientras el paraguayo murió debido a las heridas que tenía cuando era llevado a un centro médico. En el lugar, la Policía halló 11 casillos de bala, aparentemente 9 milímetros.

“No entendemos que a dos días del hecho no haya un informe preliminar de una vez para que no haya dudas. Si hubo o no volteo, ya debería haber un informe preliminar en primera instancia con las cámaras de seguridad”, declaró según despacho de radio Alternativa de la red Erbol-Santa Cruz.

Dijo que la Policía inmediatamente debió revisar las cámaras del Segundo Anillo, del Cristo Redentor y periciar los teléfonos celulares de las personas asesinadas para así descartar si estamos ante un nuevo caso Sebastián Marset y Misael Nallar, dos narcotraficantes de alto vuelo que operaban en Santa Cruz.

Cuéllar observa contradicciones y espera que la Policía pueda esclarecer este hecho, porque al parecer la delincuencia está campeonando en pleno centro de la ciudad, rebasando las fuerzas de seguridad en el Segundo Anillo de la capital oriental.

