David Paniagua se declara en la clandestinidad y arremete contra la FBF

Fuente: lostiempos.com

«Denuncio públicamente el abuso inescrupuloso y malicioso de parte de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), que vulneró y atropelló todos mis derechos protegidos por la CPE y los Tratados Internacionales. Es evidente que, a través del poder económico que ostentan, las influencias y grupos de poder que tienen en la ciudad de La Paz, la FBF ejerce control sobre Vocales, Jueces, Fiscales, Investigadores, con la única finalidad de intimidar y dañar a las personas que les hacen notar sus errores, les decimos las verdades o no pensamos igual que ellos; a la fecha, somos varias personas (periodistas, dirigentes y exdirigentes de clubes, hasta exfuncionarios de la FBF) a las que nos iniciaron diferentes acciones penales o recursos constitucionales (en La Paz o en El Alto), enviaron gente para amedrentarnos, con el objetivo de acallarnos y/o embargar nuestras voces, vulnerando también nuestro derecho a la libre expresión consagrada en la CPE», denunció Paniagua.

Paniagua, que el 14 de julio pasado renunció al cargo de secretario general, hizo conocer esta carta recién una semana después de ser publicada a nivel nacional e internacional. Ahora, el exdirectivo de los futbolistas bolivianos se encuentra en la clandestinidad, pero sin dejar de lado su llamado a tener derecho a una defensa correcta y sin presiones.

«Ante esta lamentable realidad de algunos malos y corruptos administradores de justicia de nuestro país que venden su conciencia ante la FBF y no les interesa dañarme como ser humano; ante el caprichoso y malicioso abuso de poder de parte de la FBF en mi contra, es evidente que no tengo ninguna posibilidad de defenderme, ni ejercer mis derechos, ni ser sometido a un Debido Proceso ante mi Juez Natural AUNQUE SOY INOCENTE DE TODO LO QUE FALSAMENTE LA FBF DENUNCIÓ EN MI CONTRA, PRECAUTELANDO MI LIBERTAD Y MI VIDA NO TENGO OTRA ALTERNATIVA QUE DECLARARME EN LA CLANDESTINIDAD A PARTIR DE LA FECHA, exhortando a las autoridades estatales intervenir ante estos abusos e ilegalidades en mi contra y pido a los futbolistas profesionales en Bolivia ser más solidarios que nunca y defender a su Sindicato, no permitiremos más abusos, hagan respetar sus derechos porque como futbolistas también tenemos familia y la obligación de defenderla», concluye en la carta.

Adjunto puede encontrar el manifiesto completo de David Paniagua.

