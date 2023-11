Del trinomio Andrónico – Evo – Mesa al ajuste de Arce

El pacto para mantener a Andrónico Rodríguez en la presidencia del Senado implica una agenda legislativa que puede poner en problemas a Arce, cuya popularidad se resiente por la batalla interna

Fuente: El País de Tarija

Semana de alta política donde varios de los protagonistas del escenario actual se han jugado su futuro inmediato y en la que además ha habido encuesta del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), que viene a ser el lobby progresista del continente con Álvaro García Linera y Gabriela Montaño entre su equipo rector. En Tarija mientras tanto ha sido una semana de cálculos, que no de sanación. Por partes.

El gobierno de Luis Arce cumplía tres años el pasado 8 de noviembre, lo que en términos políticos implica la renovación de las cámaras, algo que siempre ha sido un trámite en los últimos quince años, pero que en los últimos ha levantado muchas tensiones y pasiones por la división del Movimiento Al Socialismo.

El trámite en diputados donde Arce sí ha consolidado su mayoría con ayuda de esos diputados “díscolos” de Comunidad Ciudadana ya quedó cerrado la semana anterior, pero el del Senado, donde la mayoría son personajes elegidos personalmente por Evo Morales, que al fin y al cabo fue quien confeccionó aquellas listas de 2020, se postergó hasta el lunes evidenciando que algo no funcionaba como debía.

La bancada, aparentemente, había elegido a Andrónico Rodríguez para mantenerse en el cargo, pero el día mismo de la votación surgieron roces. Los afines a Luis Arce plantearon otro nombre y los de Evo se hicieron valer, pues tampoco querían que Andrónico se mantuviera en el cargo luego de sus últimas declaraciones donde aún después de declararse afín a Morales y asistir a su Congreso, cuestionó las permanentes críticas al gobierno de Arce.

Andrónico se consolidaba entonces como la tercera vía, que al fin y al cabo es lo que quiere la mayoría del partido aburrida de la pelea interna, pero Morales no es de grises ni matices y probablemente lo de esta semana acabe siendo la última lección para su cachorro, que tal vez quiso volar solo antes de tiempo: la bancada evista acabó dando sus votos para la continuidad, pero debió sumarlos a los de Comunidad Ciudadana firmando una “agenda legislativa” que puede convertirse en su propia tumba.

La agenda incluye asuntos bien concretos, como un mecanismo para no dar continuidad a los magistrados actuales mientras no se realicen las elecciones judiciales, y plazos concretos para las primarias y las elecciones nacionales de 2025, además, hace una referencia al tratamiento de los “presos políticos” que es un reconocimiento explícito a su existencia. Andrónico deberá navegar en esas aguas durante esta legislatura, consciente de que cualquier paso que le alinee con unos o con otros puede acabar de romper su aura de neutralidad o, peor, caer en brazos de la oposición por no incumplir su palabra. Por cierto que Morales se hizo el loco con el acuerdo vía twitter apenas un segundo después de hacerse público.

También para Carlos Mesa y su Comunidad Ciudadana supone una apuesta de doble filo. La apuesta por presentarse como “oposición útil” y tener la posibilidad de someter al gobierno de alguna manera es una forma de presentarse en 2025 con algo más que las manos vacías llenas de reproches y berrinches, pero cualquier paso en falso puede ahondar en su fantasma “colaboracionista” y una pinza Mesa – Morales contra Arce puede ser devastadora en sus opciones de futuro.

Las opciones de Arce

Con este asunto aún el aire, el presidente Luis Arce emitió su informe a la Asamblea Plurinacional donde fue muy incisivo en señalar los problemas internos con frases reveladoras: “El pueblo sabe que hay grupos e individuos que anhelan que fracasemos y despliegan incesantes campañas con ataques arteros y mentiras de grueso calibre” a lo que añadió después: “Sé que los ataques continuarán. Parece duro, pero hay quienes apuestan a la Guerra Híbrida contra el Gobierno. Sé, incluso, que puede que aumenten los sabotajes de cualquier tipo en contra de mi persona y nuestro Gobierno, pero de la misma manera estoy seguro de que estamos cansados de la confrontación entre bolivianas y bolivianos, de quienes siembran odio y violencia, de quienes sueñan con nuevos golpes de Estado y acortamientos de mandatos”.

Lo cierto es que los sondeos de Celag, que son casi de parte, reconocen el desgaste: del 47% de aprobación con el que empezó su gestión ha bajado al 39% y su desaprobación ha subido al 54%, y aún así, sigue siendo el político mejor valorado. La Celag no mide a Evo ni siquiera como potencial candidato, por si acaso hay sorpresas.

Los estrategas mas pragmáticos señalan que si Arce tiene alguna intención de ser el candidato en 2025 debe deshacerse de Morales ahora, pues conforme se acerque la fecha las lealtades actuales dependientes del puesto de trabajo se esfumarán. De momento el Congreso fue desconocido. Todo vuelve a la casilla 0, pero con un desgaste acelerado.

El pulso del MAS Tarija libera a Montes

La bancada tarijeña del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Asamblea Plurinacional atraviesa un momento delicado. Si bien la misma fue configurada al gusto del actual viceministro de Autonomías, Álvaro Ruíz, el pulso entre Morales y Arce también ha hecho mella. Ruíz, que creció desde la AMT y la FAM, donde accedió como alcalde de Uriondo, se rodeó de leales como Gladys Alarcón y Delfor Burgos, sus homólogos en Yunchará y Bermejo respectivamente, pero Alarcón ha acabado optando por Morales en ese pulso, que le llegó a prometer la presidencia del Senado.

El Congreso Departamental sigue en veremos mientras se siguen con lupa los pasos del coordinador gubernamental Walter Ferrufino. Lo cierto es que las tensiones le vienen estupendamente al gobernador Óscar montes, que gobierna prácticamente sin oposición.

