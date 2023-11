Diputada Choque: «Evo Morales para lanzar cifras debe informarse y ser responsable»

Aprovechó la oportunidad para recordar que se debe hacer un llamado a un nuevo congreso del MAS-IPSP, donde se elija un presidente o una presidenta de la Dirección Nacional que busque la unidad.

Fuente: BTV / eju.tv

«Creo que es importante para lanzar cifras, mínimamente entrar a internet y que ponga precio de la soya hoy y le va a salir los precios internacionales» manifestó la diputada Deysi Choque, respecto a las declaraciones brindadas por el expresidente Evo Morales.

«El expresidente dice en sus intervenciones que la soya, antes costaba $us 800 la tonelada y que hoy cuesta $us 1.900 la tonelada. Yo quisiera que me demuestre en qué parte del país, qué organización, qué sector, qué productos ha vendido la soya en ese precio», remarcó Choque al mencionar que más bien, los precios internacionales de la soya han ido bajando en los últimos tiempos.

A criterio de Choque, «el expresidente ya debió llamar a las organizaciones matrices, confederaciones y federaciones departamentales y pedirles disculpas por haberles excluido de la convocatoria del congreso de Lauca Ñ».