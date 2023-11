Diputada de CC pide patrullaje en el Madidi ante incendios forestales e «invasión» de mineros

Fuente: ANF

La diputada de Comunidad Ciudadana (CC), Elena Pachacute pidió al Ministerio de Defensa que realice un patrullaje el Parque Nacional Madidi ante los incendios forestales y la “invasión” de mineros que pretender explotar oro de forma ilegal en el área protegida.

Pachacute dijo que enviarán una nota dirigida al titular de Defensa, Edmundo Novillo, pidiendo que se ejecute un patrullaje en el área protegida.

“Hemos visto con mucho pena lo que está ocurriendo en el norte de La Paz y otros lugares con el tema de los incendios. Por eso vamos a enviar una nota al ministro Novillo para que pueda realizar un patrullaje en el Madidi, la Contiocap y otras organizaciones han denunciado que mineros se están asentando para la explotación de oro”, dijo a la ANF.

Según la diputada, mineros se habría internado al Parque Madidi bajo el argumento de que ayudarían a sofocar el fuego que se registra en el lugar, pero y presuntamente tendrían la intención de explotar el metal dorado.

“No es posible que a título de querer apagar el fuego, este habiendo este tipo de tendencia de explotación ilegal”, indicó.

La parlamentaria no descartó que una comisión de Diputados se traslade hasta la reserva natural, considerado como una de las áreas protegidas más biodiversas del mundo, para verificar los asentamientos ilegales y la situación de las comunidades indígenas que fueron afectados por los incendios forestales.

“Con un equipo que tengo estamos en la posibilidad de ingresar, pero tenemos que coordinar con el sector de tacanas que están en Ixiamas. No descartamos estar en estos lugares, no solo mi personas, si no las comisiones de Tierra y Medio Ambiente tienen que hacer la fiscalización porque el daño que se está ocasionando es muy grave para el país”, afirmó,

También cuestionó la indiferencia de los gobernantes de Estado, Luis Arce y David Choquehuanca, a quienes acusó de no proteger a la Madre Tierra como pregonan en sus discursos.

Hace dos días, la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap) alertó que mineros ingresan masivamente al municipio de Ixiamas del departamento de La Paz, aprovechando los incendios forestales que se registran en esa región.

A través de un pronunciamiento, la Contiocap relató que mientras los pobladores combatían los incendios forestales, los mineros llegaron a esa región en grupos con actitud agresiva y causando disturbios entre los pobladores.