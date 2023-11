DivPro: así marcha la tabla del punto promedio

La tabla del punto promedio (acumulada) de la División Profesional está más picante que nunca.



La máxima categoría del fútbol boliviano va ingresando en su recta final, y los equipos empiezan a hacer cálculos.



The Strongest goleó a Gran Mamoré y ratificó su poderío en el primer lugar. Por su parte, Bolívar cumplió ante Independiente y se mantuvo en el segundo puesto. Finalmente, Always Ready (3) no pasó del empate ante Guabirá y continúa en la tercera casilla.



En tanto, la lucha por la permanencia luce bastante apretada. Independiente se encuentra en el descenso indirecto, mientras que Palmaflor y Gran Mamoré ocupan las casillas del descenso directo.