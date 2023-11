EE.UU. bombardea dos instalaciones ligadas a Irán en Siria

Es el tercer ataque reciente del ejército estadounidense a lugares en Siria, en respuesta a acciones armadas contra el personal estadounidense en el Cercano Oriente.

Fuente: www.dw.com

Estados Unidos bombardeó el domingo (12.11.2023) dos instalaciones vinculadas a Irán en Siria en respuesta a los ataques contra personal estadounidense en la región, informó el secretario de Defensa, Lloyd Austin.

«Las fuerzas militares estadounidenses llevaron a cabo hoy ataques de precisión contra instalaciones en el este de Siria utilizadas por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) y grupos afiliados a Irán en respuesta a los continuos ataques contra el personal estadounidense en Irak y Siria», dijo Austin en un comunicado.

Es la tercera vez en menos de tres semanas que el ejército estadounidense ataca lugares en Siria que considera vinculados a Irán, que apoya a varios grupos armados a los que Washington culpa de un aumento de las agresiones contra sus fuerzas en el Cercano Oriente.

«Los ataques se llevaron a cabo contra un centro de entrenamiento y un piso franco cerca de las ciudades de Albu Kamal y Mayadeen, respectivamente», agregó.

The United States carries out strikes against two Iran-linked sites in Syria in response to attacks on American forces, Defense Secretary Lloyd Austin sayshttps://t.co/5zxGgcFwgq

— TRT World (@trtworld) November 13, 2023