El 47% de la población ve indiferente el congreso del MAS; no sabe si anularlo es decisión correcta o política

El 47% de la población ve con indiferencia el congreso del MAS desarrollado en Lauca Ñ. A la hora de evaluar no sabe si una anulación de sus determinaciones es una decisión correcta o política, según una encuesta de la empresa Diagnosis.

A inicios de octubre, el Movimiento Al Socialismo (MAS) evista llevó adelante su congreso en Lauca Ñ, trópico de Cochabamba, pese a cuestionamientos de la facción arcista. En esa reunión, ratificó a Evo Morales como su presidente y como su candidato presidencial para las elecciones generales de 2025.

La semana pasada, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) anuló las determinaciones de ese congreso, debidos a que se incumplieron algunos requisitos. El MAS evista desató una batalla legal para hacer que el TSE deje atrás su posición.

La encuesta de Diagnosis estuvo dirigida a medir la percepción de la ciudadanía. Para ello preguntó: “¿Según usted la decisión del TSE de anular Lauca Ñ es correcta o es política?”.

Los resultados fueron los siguientes: el 47% dijo que no sabe o no responde, el 38% respondió que cree que es una decisión política por presión del Gobierno y el 15% señaló que es una decisión correcta porque el MAS no cumplió sus estatutos.

La ficha técnica del estudio señala que el trabajo de campo fue realizado entre el 4 y 5 de noviembre de 2023. El universo fue de hombres y mujeres de 18 a 65 años. La muestra fue de 1.800 encuestas en las áreas urbana y rural de los nueve departamentos. El margen de error muestral es de +/- 2,31%. El método aplicado fueron las encuestas presenciales en hogares, en soporte digital.

Otra de las preguntas de la encuesta estuvo relacionada con el liderazgo de Morales. En esta caso, señaló: “opinión de la decisión del TSE sobre Lauca Ñ, y sobre el impacto de esta decisión en el liderazgo de Evo Morales” y preguntó “¿con la anulación del congreso de Lauca Ñ se fortalece o se debilita el liderazgo de Evo Morales?”. El 41% respondió que se fortalece, el 28% no sabe no responde y el 31% que se debilita.

Al margen de la indiferencia del 47% de los encuestados, el estudio indica que la mayor parte de la población respalda la narrativa del ala evista sobre la anulación del congreso del MAS de Lauca Ñ, pues el 38% afirma que es una decisión política por presión del Gobierno, 41% cree que con esta decisión el liderazgo de Evo se fortalece y el 57% cree que lo mejor es dar por válido el congreso y subsanar las «observaciones administrativas» del TSE.

En este caso, acota el estudio, no se percibe que las observaciones del TSE sean una causa suficiente para anular el congreso del MAS. Las perciben como pequeños problemas administrativos que pueden ser subsanados.

“Este apoyo implícito al discurso del evismo sobre la decisión del TSE está presente en todos los segmentos. Tanto entre los que apoyan a Evo, como entre los que apoyan a la oposición. En las clases medias se teme que la decisión del TSE redunde en un mayor apoyo electoral a Evo en tanto ‘víctima’ de un ‘abuso del Gobierno’”, señala el estudio de Diagnosis.

Añade que, quienes se distancian un poco de este discurso son las personas de clases bajas que apoyan al Presidente. Según este segmento la decisión del TSE es correcta, la misma debilitará el liderazgo de Evo, y debería realizarse un nuevo Congreso.

