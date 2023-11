El proyecto MPH y la posible base lunar permanente

La humanidad ha soñado durante décadas con la posibilidad de establecer una presencia permanente en la Luna. Ahora, gracias a una colaboración entre la Agencia Espacial Italiana (ASI) y Thales Alenia Space, este sueño podría estar un paso más cerca de hacerse realidad como parte del programa Artemis de la NASA.

Veamos los detalles.

El Multi-Purpose Habitat (MPH), desarrollado por Thales Alenia Space en colaboración con ASI, es una pieza clave en el rompecabezas del programa Artemis de la NASA. Este módulo lunar, con su diseño cilíndrico y patas telescópicas, podría convertirse en el primer hábitat humano permanente en la Luna. Aunque aún no se han proporcionado detalles específicos sobre costos o plazos de implementación, se espera que el MPH no aterrice en la superficie lunar antes de la década de 2030.

Este sería su aspecto:

Lunar Multi-Purpose Habitat activities are officially underway.@Thales_Alenia_S signed a contract with @ASI_spazio to initiate activities on a lunar habitation module.

The Multi-Purpose Habitat (MPH) aims to be the first permanent outpost on the Moon: https://t.co/ZbailNXgb7 pic.twitter.com/XSHuxiUsXA

— Thales Alenia Space (@Thales_Alenia_S) November 23, 2023