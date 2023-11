En medio de la crisis del MAS, el presidente Luis Arce afirmó este viernes que no se siente solo luego de recibir el apoyo del pueblo potosino durante la entrega de la nueva infraestructura de la Gerencia Regional de Aduana Potosí.

“Con todo su apoyo, aquí, en Potosí, no me siento solo, hermanas y hermanos”, dijo el mandatario en el acto de inauguración de la nueva infraestructura de la administración aduanera.

Potosí celebra este viernes 213 años de su gesta libertaria.

El mandatario respondió así a las arengas de movimientos sociales, funcionarios y asistentes al acto de la nueva oficina de la Aduana Nacional en el departamento de Potosí.

“Lucho no estás solo, Lucho no estás solo, Lucho no estás solo”, fueron las palabras de apoyo al jefe de Estado.

Luis Arce

El hecho cobra relevancia en medio de un quiebre político entre Luis Arce y el jefe nacional del MAS, Evo Morales. El último tildó de “traidor” a su otrora elogiado ministro de Economía y lo acuso, además, de “derechizar” el proceso de cambio.

A eso le sucedieron una serie de críticas, cuestionamientos y hasta denuncias de supuestos hechos irregulares en varias carteras de Estado.

Pero la acusación más fuerte vino de la supuesta intención de parte del Gobierno para “defenestrar” al líder cocalero y al denominado “proceso de cambio”. “Quieren inhabilitarme políticamente”, dijo Morales al referirse a su postulación a las elecciones presidenciales de 2025.

Las distancias también se marcaron en la estructura social y política del MAS así como en las organizaciones que conforman el Pacto de Unidad, que es el sostén de esa fuerza.

La Asamblea Legislativa sufrió, asimismo, la división de sus miembros, por el apoyo a uno y otro. Así, la bancada oficialista está compuesta por arcistas y evistas.

Lo mismo pasa con las organizaciones sociales, que dividieron su apoyo entre Luis Arce y Evo Morales.