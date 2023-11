Evo difunde audio y acusa al Ministerio de Educación de ofrecer prebendas; Pary dice que es falso

En la conversación, dos supuestos funcionarios de esa cartera hablan de montos de entre Bs 17.000 y Bs 20.000 que se habrían entregado a tres organizaciones sociales. El ministro califica la acusación de teatro.

Presentando un audio, el expresidente y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, denunció este domingo que desde el Ministerio de Educación se habrían entregado prebendas a varias organizaciones sociales para contar con su apoyo. Al respecto, el ministro Édgar Pary dijo que esos audios son falsos y “puro teatro”.

En el audio presentado por Morales, se escucha la conversación entre dos funcionarios de esa cartera. Ellos hablan de montos que habrían salida del Ministerio de Educación para tres organizaciones sociales: Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), las Bartolinas y a la Central Obrera Regional de El Alto.

“Nuestro jefe es un capo, no lo sacarán fácil, ya casi se ha reunido con todas las organizaciones con Lucio de la CSUTCB le ha pagado como Bs 17.000, la ejecutiva Cuno de las Bartolinas también le ha dado Bs 20.000. Este último junto con los de la senadora Virginia, fueron a darle Bs 20.000 también a la COR de El Alto al hermano Mayta. El de recurso tiene toda la lista que han aportado, todo está listado porque con el ejecutivo de maestros rurales, todos, Rudy, igual al ministro, creo que han amarrado con él”, se escucha en parte del audio.

Morales aseguró que él tiene moral y autoridad para referirse al tema, pues nunca aceptó ni siquiera insinuaciones mientras fue dirigente y presidente.

“Nunca jamás, no conozco eso, no estoy inventando, no estoy creando eso, me ha llegado ese informe de la ciudad de El Alto. Ellos están hablando, no es montado, sino hablan como se filmaron eso no sé”, dijo Morales en su programa dominical de Radio Kawsachun Coca.

Teatro de Morales

Al respecto, Pary dijo que esos audios son falsos y buscan desprestigiar su imagen con mentiras y teatro.

«Lamentamos el teatro que vienen armando con audios falsos, de un tiempo a esta parte, vemos ataques al Gobierno y ahora a mi persona. Los prebéndales son aquellas personas-malos maestros o maestras – que están armando estos audios falsos», denunció la autoridad.

Asimismo, lamentó que Evo Morales entre en la dinámica de las difamaciones y le instó a efectivizar su denuncia ante las instancias correspondientes en caso de contar con pruebas. Pary aseguró estar predispuesto a transparentar toda acusación en su contra.

La autoridad pidió al exmandatario dejar de difamar la gestión del actual Gobierno. Acotó que no presentará ninguna demanda, pues se trata de audios falsos y no vale la pena.