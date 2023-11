Evo: «Si no hay chaqueos, ¿de qué vamos a vivir (…) qué vamos a comer?

En su programa dominical en la radio Radio Kawsachun Coca, el líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, defendió los chaqueos que hay en el país y dijo que, «si no chaqueamos, ¿de qué vamos a vivir?».

«Yo quiero que sepa, va a haber chaqueos. Si no chaqueamos, ¿de qué vamos a vivir?, ¿cómo vamos a sembrar yuca, maíz y arroz? (…) Si no chaqueamos, si no preparamos el terreno para sembrar, ¿qué vamos a comer, qué comida vamos a dar a la ciudad?», cuestionó Morales.

El líder del MAS, en ese sentido, pidió al Gobierno traer «expertos internacionales» para que puedan enseñar «cómo hacer chaqueo sin quema».

Afirmó que, si el Gobierno no lo hace, los sectores se «organizarán» para aprender a hacer chaqueos sin quemas.

La polémica sobre el chaqueo, la quema controlada de pastizales que realizan anualmente los campesinos hacia el final de la época seca, renació a raíz de los incendios que han afectado a Bolivia en las pasadas semanas.

Esta práctica se ha hecho tradicionalmente con el objetivo de mejorar la tierra que luego será sembrada, aunque en los últimos años ha sido cuestionada su efectividad, así como su uso indiscriminado para aumentar la frontera agrícola y por el daño que causa al medioambiente.

En el centro de la polémica están varias decisiones del Gobierno del expresidente Evo Morales que benefició a pequeños agricultores y también a grandes agroindustriales directamente interesados en la ampliación de nuevas tierras para cultivos de exportación. Las normas promulgadas durante su mandato permiten el desmonte de tierras mediante la tala de árboles para convertirlas en suelo cultivable.

Entre las medidas que amparan el chaqueo, promulgadas durante el Gobierno de Morales, está una que perdona las multas a la deforestación ilegal, otra que autoriza el desmonte de distintas formas, incluyendo la quema hasta 20 hectáreas para propiedades comunitarias o colectivas para actividades agrícolas y pecuarias, y una para «promover el buen uso y manejo integral del fuego a través de la quema planificada y controlada».