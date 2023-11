Incendios forestales: Buena Vista se queda sin agua, familias reciben entre dos a tres baldes

Un vehículo y al menos cinco casas se quemaron, además 100 niños y 20 adultos fueron evacuados a San Buenaventura.

Las llamas ingresaron cerca al medio día de ayer. La comunidad de Buena Vista, perteneciente al municipio de San Buenaventura vivió por primera vez en su historia la quema de entre cinco a siete viviendas y de un vehículo. El fuego casi consume también su unidad educativa. Las familias se quedaron sin agua.

La Agencia de Noticias Fides (ANF) constató que las familias de Buena Vista reciben entre dos a tres baldes de agua potable debido a la escasez del líquido por los incendios. La misma situación se vive en varias regiones de Rurrenabaque que también está siendo afectado por el fuego.

Un vídeo en las redes sociales alertó de este incidente. “nos estamos quemando” denunció un comunario y se pudo evidenciar el humo que cubrió completamente la comunidad, así como el quebrantamiento de la madera que se quemaba.

Al menos siete casas fueron las que se quemaron, denunció la profesora Yola Guarachi, de la escuela de Buena Vista. El fuego estaba ya llegando al colegio, cuando fue controlado por los militares que hoy continúan haciendo vigilia con algunos vecinos.

“Hemos sacado los cuadernos, los libros y otros objetos del colegio para que nos e quemen, también evacuamos a 100 niños y unos 20 adultos mayores. Ahora estamos en vigilia”, dijo a ANF

“La casa de mi hermano se quemó, todos vivimos en casas de madera y hojas, no sé qué vamos a hacer”, lamentó otro comunario, que decidió permanecer en vigilia desde el sábado.

La adulta mayor Rosmery Chaupiuma, quien vive sola y se dedica a la agricultura aseguró que no saldrá de su vivienda, la cual se salvó de las llamas que estaban a dos metros ayer.

“Gracias a Dios no se quemó, es la primera vez que sucede esta desgracia, nunca antes habíamos visto el fuego tan cerca a nuestras viviendas, si me voy se puede quemar mi casita, yo me quedo porque es lo único que tengo”, contó.

Los comunarios, que entrevistó este medio exigieron a las autoridades locales y al gobernador de La Paz, ayuda pronta. Además de intoxicarse con el fuego –no todos cuentan con barbijo- tienen sus cosas personales como muebles y otros en vía pública.

En San Buenaventura el fuego también continúa, hasta la noche de ayer, un grupo de vecinos cargado de baldes en cada mano, así como bomberos voluntarios ingresaron a las zonas con fuego para intentar controlarlo

Hoy, Rurrenabaque amaneció con mucha humareda. El calor es tal que el termómetro marca incluso los 42 grados centígrados y no se registran lluvias, solo se huele aire contaminado.

Otra de las dificultades que atraviesan es la falta de equipamiento para los bomberos, ya que ni San buenaventura ni Rurrenabaque cuenta con carros bomberos.

Por su parte, el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, informó que el incendio forestal fue encuentra controlado y está en proceso de sofocación.

Fuente: ANF