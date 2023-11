Tras conocerse la determinación de la Justicia, funcionarios municipales de la Alcaldía de La Paz bloquearon por completo este miércoles las puertas del Palacio Consistorial, como forma de respaldo al alcalde Iván Arias, contra quien se decidió detención domiciliaria por una investigación de violencia política.

“El personal del Gobierno Municipal de La Paz nos encontramos haciendo una vigilia en el predio del Palacio Consistorial en un acto de plena defensa y solidaridad contra nuestro alcalde Iván Arias, porque él es víctima en este momento de una persecución judicial y nosotros estamos dispuestos a apoyar, a dar la cara”, expresó el secretario municipal de Infraestructura Pública, Boris Bacarreza, a Unitel.

Además del apoyo a Arias, los funcionarios buscaban impedir que el Concejo sesione. Los legisladores ediles tienen opiniones divididas sobre lo que debe hacerse ahora, ya sea elegir un alcalde interino o permitir que el actual continúe como la cabeza de la Alcaldía paceña.

“Todas las actividades del gobierno municipal están garantizadas, no vamos a tener ningún inconveniente; pero sí estamos haciendo esta vigilia en el Palacio Consistorial para impedir que el Concejo Municipal sesione sin que tengamos la presencia física de nuestro alcalde Iván Arias. Vamos a tomar esta medida todos los días”, afirmó.

CASO ARIAS

El Concejo no ha sesionado todavía para analizar el futuro de la Alcaldía de La Paz, pero ya algunos criterios se han emitido. Desde el partido de Arias se defiende su permanencia e incluso se habla de sabotaje; en tanto que desde el Movimiento Al Socialismo (MAS) se busca evitar un “vacío de poder”.

“Hay una campaña de sabotaje, de difamación, de mentira que se está manejando primero desde la bancada del MAS en el Concejo Municipal de La Paz (…). Esta campaña de sabotaje, que quiere generar incertidumbre, que quiere generar ingobernabilidad, que la ciudad esté descuidada, que no habría autoridades y esto es parte”, afirmó el concejal Óscar Sogliano, de Por el Bien Común-Somos Pueblo (PBC-SP), sigla de Arias.

Por otro lado, la concejal del MAS Eliana Paco criticó la medida de obstaculizar el trabajo del Concejo. Afirmó que es labor de los legisladores analizar qué pasará con la Alcaldía de La Paz y tomar las decisiones que correspondan.

“Al no tener nosotros nuestra Carta Orgánica, estamos regidos por la (Ley) 482, en su artículo 16; no podemos estar en un vacío de poder y, por lo tanto, si corresponde hacer el nombramiento interino de un alcalde por el bien de La Paz, pues hay que hacerlo y no nos pueden obstaculizar nuestras funciones, como lo está haciendo a convocatoria del alcalde. El día de ayer (martes) ha llamado a sus funcionarios públicos para que bloqueen la Alcaldía; haciendo que nosotros no podamos ingresar”, denunció Paco.

ALCALDÍA DE LA PAZ

Las críticas por obstaculizar el ingreso al Palacio Consistorial fueron compartidas por el concejal del MAS Pierre Chaín; en tanto que Óscar Dulón, concejal de la sigla de Arias, aseveró que no hay necesidad de generar un cambio en la cabeza de la Alcaldía.

“Se ha presentado la posibilidad de una apelación que seguramente va a tener su resultado en las próximas horas. Hay que decirle a la gente de manera clara y precisa y hay que subrayarlo; el alcalde va a seguir trabajando por los paceños y por las paceñas, sin descansar, como lo ha demostrado. Ayer (martes) él ha hecho una declaración pública insistiendo en eso, pero además de eso nosotros lo vamos a apoyar; han visto, los servidores públicos están realmente molestos por lo que ha sucedido”, afirmó Dulón.

Los funcionarios advirtieron con no dejar la vigilia de la Alcaldía, mientras que Arias participó de manera normal en actos este miércoles. El presidente del Concejo, Lucio Quispe, de PBC-SP, declaró que se aguarda primero la notificación oficial de la determinación de la Justicia para ver qué procede.

CONCEJALES

“Tiene que haber la notificación (…), que nos manden una nota donde se aclare bajo qué términos está el alcalde. En base a eso vamos a evaluar y eso no es de la noche a la mañana, porque no podemos en estas condiciones aperturar una sesión; menos en el escenario que está el Consistorial. Me alarma bastante que los mismos funcionarios estén obstaculizando la labor de otros funcionarios allegados a nosotros; son 70 trámites que atendemos en Presidencia, se está perjudicando”, aseveró Quispe.

De momento, el objetivo de evitar un encuentro entre los legisladores ediles se cumplió; desde la página de Facebook del Concejo se emitió esta jornada un pronunciamiento, en sentido de una cancelación de una sesión ordinaria del macrodistrito Centro.

“El Concejo Municipal de La Paz comunica que, ante la imposibilidad de ingresar al Palacio Consistorial, se ha tomado la decisión de suspender la Sesión Ordinaria del Macrodistrito Centro, que debía realizarse en este lugar, con el fin de precautelar la seguridad de las autoridades y juntas de vecinos”, señala el comunicado.