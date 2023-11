La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) atribuye a rumores mal intencionados las largas filas en varias estaciones de servicios del país, que generan susceptibilidad en la gente que compra mayores volúmenes de combustible.

Según Andrés Lamas, director de distritos de la ANH “las colas no quieren decir que no hay combustible, se está comercializando”. Sin embargo, se incrementó la comercialización de diésel y gasolina; lo que provoca que los saldos en las estaciones se acaben más rápido y no da tiempo suficiente para que la siguiente cisterna baje desde la planta, según el cronograma programado.

“Es importante diferenciar las largas filas y si tiene o no producto. Lo que se viene dando por este tipo de especulaciones es filas efectivamente por la susceptibilidad. Pero los volúmenes se encuentran en los tanques de las estaciones de servicios y están comercializando. Lo único que estamos logrando es que los saldos bajen más rápido y ralenticen la llegada de su siguiente programación a la estación de servicio”, indicó.

ANH

La tarde de este lunes, Lamas fue personalmente a la estación de servicio Volcán, en la avenida Montes de La Paz, donde desde el domingo existen largas filas de vehículos, y verificó que aún tenía saldos. Además, dijo otra cisterna con 24.000 litros de combustible estaba en camino.

Aseguró que los despechos desde las plantas de almacenaje son normales.

“Queremos dar tranquilidad a la población que se encuentran los despachos normales desde la planta de almacenaje. Se viene realizando un trabajo coordinado entre el Ministerio de Hidrocarburos, la ANH y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Boliviano para contar con saldos en gasolina y diésel tanto en la planta como en las estaciones de servicio”.

Remarcó que las plantas de almacenaje trabajaron el domingo para garantizar la distribución que se inició la madrugada de este lunes “ante la especulación que aumenta el consumo y vacía los tanques más rápido”.

La autoridad de la ANH pidió a la población que cargue la cantidad que normalmente solía hacerlo para evitar más especulación.

Este lunes se vieron largas filas en varias estaciones de servicio del eje troncal.