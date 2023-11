La cartera de créditos en Potosí llega a $us 854 millones y marca un récord histórico

La cartera crediticia del departamento se incrementó de forma sostenida desde 2005, cuando se registró $us 45 millones. Para 2015, subió a $us 428 millones y en 2022 ascendió a $us 839 millones.

Al mes de septiembre de 2023, la cartera crediticia del sistema financiero en el departamento de Potosí llegó a $us 854 millones y logró un récord histórico, lo que muestra la reconstrucción de la economía y la solidez del sistema financiero.

Este 10 de noviembre de 2023 se cumplen 213 años de la de la gesta libertaria de Potosí, (1810) cuando sus habitantes decidieron buscar la libertad e independencia de lo que fue la Real Audiencia de Charcas. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas presenta los principales indicadores económicos de esta región.

Los depósitos del sistema financiero hasta septiembre de 2023 llegaron a $us 605 millones, de los cuales $us 390 millones están en cajas de ahorro, $us 139 millones como Depósitos a Plazo Fijo (DPF) y $us 61 millones a la vista, indicadores que demuestran que los potosinos tienen capacidad de ahorro.

Con los créditos de Vivienda de Interés Social (VIS) se benefició a 3.012 familias en el departamento, hasta septiembre de 2023, con una colocación por $us118 millones, mientras que los créditos productivos fueron otorgados a 35.416 productores por un monto de $us 266 millones.

El Banco de Desarrollo Productivo (BDP) también impulsa la cultura financiera y hasta agosto de 2023 otorgó préstamos por $us 19 millones, para el rubro de alimentos, textiles, madera, entre los más representativos y a septiembre generó 47.524 empleos directos y 85.579 empleos indirectos.

De igual forma, el Gobierno fomenta la sustitución de importaciones a través de los créditos denominados SIBOLIVIA, con esta medida, hasta septiembre 2023, se otorgó créditos por Bs 35 millones, de ese monto, la industria manufacturera canalizó Bs 20 millones, mientras que agricultura y ganadería recibió Bs 15 millones y se benefició a 502 productores en el departamento, recursos que ayudaron a tecnificar la producción y generar nuevas fuentes de empleo con la dinamización del mercado interno.

En el marco de la recuperación económica, la recaudación tributaria en 2022 llegó a Bs 3.207 millones y hasta septiembre de 2023 se registró Bs 2.453 millones, de acuerdo con los datos del Servicio de Impuestos Nacionales y la Aduana Nacional.

Inversión pública

Por otro lado, la inversión pública ejecutada en 2022 ascendió a $us 254 millones, la mayor parte se destinó al sector productivo con $us 134 millones, el sector social con $us 70 millones y el sector de infraestructura con $us 48 millones.

Para la presente gestión, se presupuestó una inversión pública por $us 309 millones (PGE 2023) para impulsar la producción con sustitución de importaciones. De este monto el 63% se destina a proyectos productivos, el 23% a proyectos del área social, el 8% a proyectos de infraestructura y el 5% a proyectos multisectoriales.

Entre los principales proyectos se encuentran: El desarrollo integral del Salar de Uyuni con la construcción de la planta industrial de carbonato de litio, la construcción de la planta de cemento, la construcción de diferentes sistemas de riego en varios municipios, la construcción de redes de gas domiciliario, la carretera Tarata – Anzaldo –Toro Toro, la construcción de aeropuerto internacional, el equipamiento de un hospital de tercer nivel y la construcción e diferentes sistemas de agua y alcantarillado en varios municipios, entre otros.

En cuanto a las transferencias por regalía departamental a la gobernación, municipios, gobiernos autónomos indígenas originarios campesinos y las universidades públicas en 2022 llegaron a Bs 2.255 millones, mientras que en septiembre de 2023 estas entidades sub nacionales recibieron Bs1.562 millones.

Bonos sociales

La mejora de los indicadores sociales es otra de las prioridades del Gobierno Nacional, por esa razón se aplican medidas que ayudan a profundizar la redistribución de ingresos a través de bonos sociales que benefician a la población más vulnerable.

En ese contexto, el Bono Juancito Pinto benefició a 180.725 estudiantes de escuelas fiscales y de convenio con la erogación de Bs 36 millones en la gestión 2022.

Con el Bono Juana Azurduy se benefició a 24.121 madres, niñas y niños menores de 2 años en 2022, para aplicar esta medida se destinó Bs 15 millones, mientras que hasta septiembre de 2023 benefició a 15.730 madres, niñas y niños.

La Renta Dignidad se entregó a 106.593 adultos mayores en 2022 con una erogación de Bs 447 millones y en septiembre se alcanzó a 105.201 personas de la tercera edad que cobraron su renta para cubrir sus necesidades básicas.

