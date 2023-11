“Le lanzó la tijera, pero no pensó que le iba a lograr”: Padrastro culpa a la niña

El hombre explicó su versión de los hechos, argumentando que el día del incidente, su esposa estaba trabajando y que la hija de esta le había faltado al respeto.

Fuente: Red Uno

Santa Cruz, Bolivia.-

El padrastro de la menor que fue agredida en la calle Muchiri, zona del mercado antiguo La Ramada, salió en defensa de la madre de la niña. En una entrevista con Que No Me Pierda (QNPM), afirmó que el video que muestra la agresión fue “montado” y que, si la madre lanzó la tijera a la niña, “no fue intencionalmente”.

“Ese día mi esposa estaba trabajando y su hija le faltó el respeto, entonces como cualquier persona se le suelta una cosa u objeto, no se sabe si le va lograr, pero le logró, no fue intencionalmente. No tiene nada la niña, puede ir la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) a ver y averiguar”, señaló el padrastro.

Además, agregó que la niña “es atrevida”, pero reconoció que la madre no debió reaccionar de esa manera. Es montado ese video, no le lanzó la tijera intencionalmente. La lanzó, pero no pensó que le iba a lograr. No es correcto que le haya lanzado, pero en un momento de enojo uno no sabe lo que hace, no piensa lo que hace”, concluyó.