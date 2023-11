Le roban a una mamá Bs 14.000 que fueron ahorrados para los estudios de su hija

Fuente: Unitel

Una mujer, que transitaba por la avenida Buenos Aires rumbo a su lugar de trabajo en la zona de la Uyustus, de la ciudad de La Paz, fue víctima de un robo.

“Yo tenía una bandolera negra y me han jalado. Me he fijado y era el señor que han aprehendido ahora”, contó la víctima.

Debido al robo la víctima perdió los 14 mil bolivianos que estaban destinados a los estudios de su hija, que se encuentra por terminar su carrera universitaria. “Como está en lo último de su carrera, le había pedido dinero, yo para eso he sacado”, relató.