«Lo hice por curiosidad», dijo un pastor que abusó sexualmente a una niña

El hombre intentó darse a la fuga, pero fue capturado por los vecinos de Caracollo, en Oruro.

Fuente: Red Uno

Oruro, Bolivia.-

La Policía procedió a la aprehensión de un pastor que fue denunciado por el delito de abuso sexual a una niña, a quien habría abusado sexualmente cuando la encontró en una calle de Caracollo, en Oruro.

“Me he dejado llevar por la curiosidad pues, a esa chiquita caminando la encontré (…) No tenía la intención de hacerle daño, pero le he tocado sus partes íntimas, no tenía otra intención”, aseguró el pastor.