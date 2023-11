Marcel cumple 10 días de huelga de hambre y su salud se deteriora

El exdirector General de Migración, Marcel Rivas, cumple el décimo día de huelga de hambre en la cárcel de San Pedro; su estado de salud es delicado y corre el riesgo de sufrir complicaciones, se espera que el lunes se realice la audiencia de cesación a la detención preventiva.

Fuente: lostiempos.com

Su padre, Mario Oswaldo Rivas, consideró que el Gobierno actúa de forma premeditada y advirtió que hay una conspiración para evitar que salga de la cárcel, asimismo aseguró que no existen pruebas en su contra dentro del segundo proceso que se le instauró.

“Marcel está cumpliendo su noveno día de huelga de hambre, su estado de salud es delicado porque él solo tiene un riñón y si no consume líquido corre el riesgo de sufrir un paro renal que puede derivar en una diálisis. El Gobierno está actuando con saña contra Marcel, hay una confabulación para no dejarlo en libertad, no existen pruebas en su contra de lo que se le acusa”, afirmó Rivas.

Contó que el viernes ingresaron dos médicos al penal pero no se conoció si eran nefrólogos, tomando en cuenta que él requiere una revisión por parte de un especialista y no de galeno general o un clínico forense.

La audiencia de cesación a la detención preventiva de Marcel Rivas no se realizó el viernes y fue suspendida para mañana a las 10:00 , por el “estado de emergencia” declarado por los reos de San Pedro que denuncia favoritismo con el encarcelado exfuncionario del gobierno.